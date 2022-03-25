أعملي كفتة الحاتي المشوية على أصولها بالخلطة والتتبيلة السرية من غير ما تفك بطعم شهي ولذيذ

تقبل العديد من السيدات والأطفال على تناول المأكولات من المطاعم الخارجية خاصة الكباب والكفتة وغيرها من المأكولات الأخرى التي تعجز العديد من السيدات من عملها ويعتقدون أن عملها يتطلب العديد من المكونات والأدوات التي تجعلنا نحصل على الطعم الذي يباع في محلات المطاعم، ويرجع السبب في الطعم اللذيذ الذي يباع في هذه المحلات هي التتبيلة التي تقوم المحلات بتتبيل اللحمة بها وتعطي في النهاية طعم جميل من هذه الكفتة.

والبهارات التي يمكننا إستخدامها حتى تعطي طعم أفضل من الطعم الذي يقوم بعمله الحاتي وهي البهارات المشكلة والبهارات الخاصة باللحمة وحتى تمتص هذه اللحمة البهارات المضافة قومي بترك هذه اللحمة مع البهارات لمدة ساعة إلى ساعتين في الثلاجة ثم قومي بعد ذلك بتشكيلها وقومي بتسويتها وأثناء تسويتها أحضري الفحم وعند خروج صينية الكفتة ضعي الفحم حتى تأخذ رائحته ونكهته وبذلك تكوني قد حصلتي على السر الذي يقومون بعمله محلات المطاعم والحاتي.

مكونات كفتة الحاتي

إليكي مكونات عمل كفتة الحاتي في المنزل بطريقة لذيذة مثل الحاتي.

كيلو واحد من اللحمة المفرومة.

حبتان من البصل متوسطة الحجم المفرومة.

ثمرتان من الفلفل الأخضر متوسط الحجم المفروم.

نصف كوب واحد من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

طريقة عمل كفتة الحاتي