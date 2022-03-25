طريقة فطيرة الطاسة سريعة التحضير دون فرن ودون عجن وبأقل التكاليف

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طريقة فطيرة الطاسة سريعة التحضير، دائما ما نجد أن المعجنات والفطائر هي الأكثر إقبالاً من الجميع، حيث أنها من الوصفات المحببة بشكل كبير للغاية من الكبار والصغار، وهناك وصفات كثيرة ومختلفة بالنسبة للفطائر والمعجنات، ولكن بعض ربات البيوت لا تفضل أبداً تحضيرها في البيت، وهذا بسبب المجهود التي تحتاج له، ولكن فطائر الطاسة من أسهل أنواع الفطائر والتي ى تحتاج إلى عجن ولا حتى فرن، ولذلك هي محل اهتمام الجميع من الأمهات لأنها سريعة التحضير ولا تحتاج لمكونات مكلفة، ومن خلال خطوات بسيطة جداً سوف نشرح لكم متابعينا الكرام لموقعنا الإخباري ثقفني كيفي تحضير فطائر الطاسة سريعة التحضير.
طريقة فطيرة الطاسة
تتميز فطائر الطاسة بطعمها الخطير للغاية الذي لا يختلف عليه أثنين، وهي من الوصفات التي تتميز بتحضيرها السهل والغير معقد كغيرها من الوصفات الأخرى، فهي وجبة كاملة متكاملة تحتوي على الكثير من المكونات الغذائية المفيدة للجسم، فلذلك يمكن لكل الأمهات أن تقدمها لأطفالها في وجبة الإفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة، وهذا دون تعب ولا حتى احتياج لفرن.
مكونات فطيرة الطاسة سريعة التحضير
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب من الزيت.
- كوب من الماء الدافئ للعجن.
- 2 كوب ونصف دقيق أبيض منخول.
- نصف كوب زيتون أسود شرائح.
- كوب جبن موتزاريلا.
- كوب فلفل ألوان.
- شرائح من الجبن الشيدر.
طريقة تحضر فطيرة الطاسة بسهولة
- نحضر بولة كبيرة مناسبة للعجن، ويخلط فيها الدقيق مع الملح والماء الدافئ، ونحرص على العجن الجيد لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تتكون عجينة مطاطية.
- نضع الزيت على وجه العجينة، وتترك قليلاً لترتاح.
- نقطع العجينة لأربع أجزاء، ونضعها على صينية ونغطيها وتترك من جديد لمدة ساعة لتتخمر.
- تفرد العجينة حسب الحجم المرغوب، ونرش على الجبن الشيدر والموتزاريلا والزيتون والفلفل، ثم نقوم بغلق كل أطراف العجينة ونكورها من جديد، وتفرد لتكون على شكل دائرة.
- لتسوية الفطائر نحضر طاسة كبيرة وتدهن بالقليل من الزيت وترفع على النار، ونضع فيها الفطائر مع تهدئة النار، وتترك الفطائر حتى تتحمر من الأطراف تقلب على الجانب الأخر.
- وبذلك تكون الفطائر جاهزة للتقديم وبالهناء والشفاء.
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