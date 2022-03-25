نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي كفتة الفراخ بالخلطة السرية زي الجاهزة من المحلات في المقال التالي

الكفتة أكلة لذيذة وشهية وهى من الأكلات السهلة والبسيطة التى انتشرت فى الأيام الأخيرة بكثرة ويتهافت أولادنا على شرائها من المطاعم ويمكن عملها فى البيت بمكونات إقتصادية ونظرًا لضيق الوقت يمكن عملها فى أقل من نصف ساعة ويمكن أخذها كسندوتشات للرحلات أو المدرسة، أو تقديمها بجانب طبق أرز وسلطة فتصبح غداء شهي، وكفتة الفراخ غنية بالبروتين المفيد فى بناء العضلات فهى ذات قيمة غذائية عالية، وسوف نقوم معًا بعمل كفتة الفراخ مثل المطاعم لذيذة ومتماسكة. مكونات كفتة الفراخ: نصف كيلو وراك دجاج.

4 ملاعق كبيرة بقدونس أخضر مفروم.

بصلة كبيرة مقطعة.

10فصوص ثوم.

نصف كوب فلفل أخضر مقطع.

2 معلقة كبيرة بقسماط مطحون.

معلقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيرة بابريكا.

ربع معلقة صغيرة حبهان مطحون.

ربع معلقة صغيرة السبع بهارات.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة بيكنج بودر. طريقة تحضير كفتة الفراخ: أولاً نغسل الفراخ جيدًا وتقطع إلى قطع صغيرة، ونحضر وعاء عميق ونضع قطع الفراخ والبصل والفلفل الأخضر والثوم وكل البهارات ثم نضيف نصف كمية البقدونس ونقلب المكونات معًا جيدًا. ثم نحضر الكبة الكهربائية ونضع الفراخ بالمكونات ونفرمهم جيدًا حتى نحصل على عجينة ناعمة ناعمة. إذا لاحظنا ان الكفته طرية للغاية يمكنك وضع ملعقة دقيق عليها لتتماسك. نحضر صنية ونضع فيها شرائح بصل وشرائح طماطم وفلفل مقطع ورشة فلفل وعليها رشة ملح حتى تعطى منكهات أقوى للكفتة. ثم نقوم بتشكيل الكفتة إلى أصابع و نحرص أن تكون ايدينا مدهونة بالزيت لكي يسهل عليكي تشكيل الكفتة. ثم نضع صوابع الكفتة فى الصنية. نضع صنية الكفتة فى فرن تم تسخينة مسبقًا على أعلى درجة حرارة ونضع صنية الكفتة بالقرب من قاع الفرن لمدة عشر دقائق ثم نشغل الشواية لمدة عشر دقائق أخرى حتى تأخذ لون الشوي. ثم نقوم بأشعال فحمة ووضعها فى ورقة فويل ونضع عليها قطرات من الزيت ثم نضعها فى صنية كفتة الفراخ ونغطيها لمدة عشر دقائق حتى تعطينا نكهة ورائحة الكفتة المشوية. ثم نخرج الكفتة من الفرن، ويمكن تقديمها بالعيش ساندوتشات مع البطاطس المقلية أو إلى جانب طبق مكرونة وطحينة وسلطة خضراء وبالهناء والشفاء. مكونات عمل كفتة اللحمة: كيلو لحمة مفرومة.

نصف كيلو بصل.

2 فص ثوم.

ثمرة طماطم مبشورة.

ملعقة فلفل أسمر.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة بهارات لحمة. طريقة عمل كفتة اللحمة: أولاً نضع في الكبة البصل وفرمها جيدًا، ثم نقوم بتصفيتها وترك ماء البصل جانباً ومعاها ماء الطماطم المبشورة. نضع على البصل في الكبة الثوم المفروم واللحمة المفرومة ونعمل على مزج المكونات معاً. نضيف البهارات على اللحمة. نقوم نتصبيع الكفتة ونقوم بسويها على الفحم، أو وضعها في صينية وندخلها الفرن. وأثناء عمليه التسوية نضيف على الكفتة من وقت لآخر ماء البصل والطماطم. إذا تم تسوية الكفتة في الفرن فنقوم بإحضار قطعة فحم ونشعلها ونضعها في ورقة فويل ونضعها في منتصف الصينية وننزل عليها بنقطة زيت ونغطي الصينية. وتقدم بجانب الأرز أو المكرونة والمقبلات كالبطاطس المقلية وسلطة الطحينة. عمر شويل - جدة إعملي كفتة الفراخ بالخلطة السرية زي الجاهزة من المحلات - ثقفني

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