نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البالوظة المصرية حلوى باردة وخفيفة ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البالوظة من أنواع الحلوى القديمة التي عرفها المصريين منذ العهد الفاطمي، حيث كانت تلك الحلوى الخفيفة تباع في الشوارع ومع تنوع أنواع الحلوى بدأ البالوظة في الاندثار كليًا، وتختلف البالوظة المصرية عن البالوظة السورية التي كانت تصنع من قمر الدين، لكن كلاهما يعتمد على الحليب والنشاء كأساس للوصفة.

طريقة عمل البالوظة المصرية

إن مكونات البالوظة الأصلية سهلة للغاية، فهي عبارة عن مهلبية ثقيلة، وتشمل مكوناتها:

1 لتر حليب.

5 ملاعق كبيرة نشاء.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

الطريقة

يتم وضع النشاء والفانيليا في الحليب البارد وتقليبهم جيدًا.

نرفع الحليب على النار، ونستمر في التقليب حتى يتم تماسك الحليب.

نجهز صينية نظيفة وجافة تمامًا، ونصب فيها البالوظة، وننتظر حتى تبرد وندخلها الثلاجة.

مكونات تزيين البالوظة

كوب حليب مثلج (أو كوب ماء مثلج).

سيرب أو شربات (يمكن إضافة ماء ورد أو ماء زهر للشراب حسب الرغبة).

شراب فراولة

قطع فراولة

قطع موز

مكسرات حسب الرغبة.

جوز هند شرائح حسب الرغبة.

طريقة تحضير البالوظة

بعد أن تتماسك البالوظة جيدًا يجب أن يتم تقطيعها لمكعبات، وحتى نحصل على مكعبات سليمة سنحتاج إلى ما ماء مثلج أو حليب مثلج حسب الرغبة.

علينا أولًا إحضار سكين حاد، وتقطيع البالوظة لشرائح متوسطة بالطول والعرض، ثم نصب الماء المثلج أو الحليب المثلج، وسوف نجد أن المكعبات أصبحت سهلة الفصل.

نخرج المكعبات ونصفيها ونرصها في كؤؤس التقديم.

نضع عليها ملعقة من صوص الفراولة وملعقة من السيرب، نقوم بوضع قطع الفاكهة، والمكسرات وجوز الهند ثم إضافة قليل من السيرب وصوص الفراولة.

يمكن إضافة ثلج مجروش للبالوظة، وتقدم باردة.

طريقة عمل السيرب للبالوظة

إن البالوظة لا يضاف إليها السكر عند صنعها لذلك تحتاج للشراب، ويمكن الاكتفاء بصوص الفراولة الجاهز أو السيرب فقط حسب ذوقك.

ويمكن صنع السيرب عن طريق إضافة كوب من السكر إلى كوب من الماء وملعقة من عصير الليمون، ونقلبهم جيدًا ثم نرفعهم على النار ونتركهم لمدة عشر دقائق.

نرفع السيرب من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا، قبل وضعه على البالوظة.