نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبيض الاسنان بوصفات طبيعية بالمنزل في 5 دقايق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة إصفرار الأسنان واحدة من أهم المشكلات التي يحاول الكثير من الأشخاص حلها وإزالة هذه التصبغات الخارجية للأسنان، ويكون ذلك أما من خلال إجراء بعض العمليات الكيميائية أو حتى العمليات الفيزيائية التي تتفاعل مع الأسنان وتقضي نهائيا على هذه المشكلة.

كل هذا بالإضافة إلى وجود بعض المواد المبيضة مثل معاجين الأسنان المبيضة وجل التبيض وغيره، لكن رغم كل ذلك يوجد بعض الخلطات المنزلية التي تعمل على تبيض الأسنان والحصول على أسنان نظيفة ولامعة منزليا دون الحاجة لأستخدام مواد كيميائية ضارة ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

خلطات تبيض الأسنان منزليا:

يوجد العديد من الوصفات المختلفة التي تستخدم في تبيض الأسنان منزليا، وذلك للأشخاص الذين لا يرغبون في إستخدام المواد الكيميائية في تنظيف الأسنان، ومن أهم هذه الخلطات :

صودا الخبز لتبيض الأسنان:

تعتبر صودا الخبز من أكثر المواد الفعالة في تبيض الأسنان، فهي من أكثر المواد إستخداما في جل ومعجون الأسنان خاصة وأنها من أكثر المواد الكاشطة لهذه الطبقة الصفراء.

ولكي يتم عمل هذه الخلطة فقط نحتاج إلى ملعقة صغيرة من الصودا يضاف إليها 2 ملعقة صغيرة من الماء وتخلط هذه المكونات جيدا حتى يأخذ الخليط شكل المعجون، وبعد ذلك يتم وغسل وتفريش الأسنان به أكثر من مرة في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق بعد ذلك.

خلطة خل التفاح:

يعتبر خل التفاح واحد من أقوى المواد المعقمة والمطهرة حيث يستخدم كمنظف طبيعي للفم والأسنان، كما أن خل التفاح يحتوي على حمض الأستيك الذي لديه القدرة على قتل البكتريا بالإضافة إلى تبيض الأسنان وتنظيف وتعقيم الفم.

ورغم ما له من فوائد عديدة إلا أنه لا يفضل إستخدامه بشكل يومي، ومن ناحية أخرى يجب تقليل المدة الزمنية التي يستخدم فيها خل التفاح ويلامس بها الأسنان مباشرة.

الخضروات والفواكه النية:

إن تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة يعتبر أهم غذاء للحفاظ على صحة الجسم وعلى سلامة وصحة الأسنان.

وعند تناول كميات من الفواكه النية سوف بعمل تنظيف للأسنان وإزالة الطبقة البلاك من عليها، ومن أهم أنواع الفواكه التي تعمل على تبيض الأسنان هي الفراولة والأناناس فعند تناول هذا النوع من الفواكه فأنها تقوم بعمل تنظيف وتبيض طبيعي للأسنان.