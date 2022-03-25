نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزى أسهل كفتة بطاطس في البيت بمقادير سهلة وبسيطة وبدون مجهود في المقال التالي

تعد كفتة البطاطس هي من احلي المأكولات السريعة في تحضير ويقبل عليها الكثير من الأشخاص، كما أيضا تعتبر كفتة البطاطس من الوجبات الاقتصادية جدا وغير مكلفة علي الأطلاق وسهلة التحضير، فيمكن لربة المنزل إعدادها علي وجبة الغداء بجوار طبق من السلطة والمكرونة وبذلك تكون قدمت وجبة متكاملة وبااقل تكلفة بدون اي وقت او مجهود لذلك نوضح في هذا المقال مكونات عمل كفته البطاطس. طريقة عمل كفتة البطاطس المقادير نصف كيلو من اللحم مفروم.

حبتان من البطاطس المسلوقة والمهروسة.

ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

حبة من البصل مبشورة.

ربع كوب بقدونس الاخضر المفروم.

كوب واحد من البقسماط.

حبة من البيض.

كوب واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي. طريقة التحضير نخلط حبة من البصل المبشور مع نصف كيلو من اللحم المفروم في إناء عميق ثم نضيف عليهم حبتان من البطاطس المسلوقة والمهروسة بشكل جيد ثم نضع عليهم ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وندمج جميع المكونات مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضيف علي المكونات البطاطس المهروسة ربع كوب من البقدونس الاخضرالمفروم ونخلطهم مع بعض بشكل جيد.

نبدأ في تشكيل كفتة البطاطس علي هيئة اقراص دائرية ثم نأتي بكوب واحد من الدقيق الأبيض ونضعها بها ثم نضع حبة من البيض في بولة صغيرة مخفوقة ونضع اقراص كفتة البطاطس بها ثم نضعها في كوب من البقسماط ونقلبها جيدا.

ناتي بالصينية الداىرية وندهنها بقليل من الزيت النباتي ونبدأ نرص به كفتة البطاطس.

نسخن الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية ونتركه حتي يتم تسخينة.

نضع صينية كفتة البطاطس في الفرن ونتركها بعض من الوقت حتي يتم تسويتها من جميع الجوانب ونتركها علي الاقل بمدة 15 دقيقة.

نقوم لتقليل اقراص كفتة البطاطس علي جميع جوانبها حتي يتم نضجها من جميع الجوانب ونتركها علي الوجه الآخر لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

بعد التأكد من نضج صينية كفتة البطاطس من كل جوانبها تخرجها من الفرن ونتركها حتي يتم تبريدها ثم نعدها حتي تكون جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة جهزى أسهل كفتة بطاطس في البيت بمقادير سهلة وبسيطة وبدون مجهود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جهزى أسهل كفتة بطاطس في البيت بمقادير سهلة وبسيطة وبدون مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.