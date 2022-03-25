طريقة عمل رولات الجلاش باللحمة المفرومة وسر القرمشة الرهيبة بمكون واحد طعمها خرافي

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الجلاش من الوجبات السريعة ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة سواء لحمة مفرومة أو دجاج أو جبن أو خضار وهو من المقبلات اللذيذة التي تقدم على موائد الإفطار في رمضان، وهو يتميز بطعمه الشهي لأنه يكون طري من الداخل ومقرمش من الخارج واليوم نقدم لكم أنجح طريقة لعمل رولات الجلاش باللحمة المفرومة فتابعونا. طريقة عمل رولات الجلاش باللحمة المفرومة المكونات: لفة جلاش.

كوب حليب.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة دقيق.

ملعقة زبادي.

ملح وفلفل أسود. مكونات الحشوة: نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة متوسطة.

فص ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

زيت. طريقة التحضير: نقوم بتحضير الحشوة أولا نرفع قدر على النار مع ملعقة من الزيت أو السمنة ثم نشوح البصل حتى تذبل ونضيف اللحمة المفرومة. نقلب مع إضافة البهارات وفص الثوم حتى تتجانس المكونات ثم نتركها حتى تنضج ثم توضع جانبا لكي تبرد ونجهز صينية الفرن. نضع الجلاش على سطح صلب ونأخذ ورقة أو ورقتين وندهنها بالزيت أو السمنة ثم نضع الحشوة بالداخل ويلف على شكل رول. نكرر نفس الخطوة لحين انتهاء الكمية ويرص في الصينية ثم نحضر بولة ونضع بها الحليب مع النشا والدقيق والزبادي. وأيضا الزيت ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا حتى يذوب النشا والدقيق ثم يوضع المزيج على رولات الجلاش. ونتركها لمدة 10 دقائق ثم يوضع في فرن ساخن حتى ينضج ويحمر وبعد ذلك يقدم وهو ساخن مع كاتشاب ومايونيز وبالهنا والشفا. طريقة عمل الجلاش الملفوف المكونات: لفة جلاش طازجة.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

زبدة مذابة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ربع ملعقة صغيرة قرفة.

حبة بصل متوسطة مفرومة ناعم. طريقة التحضير: نضع مقلاة على النار مع الزيت وعندما يسخن نضع اللحمة مع رشة من القرفة والملح وأيضا الفلفل الأسود ونقلب جيدا. ثم نضيف البصلة ونترك اللحم حتى ينضج ثم يرفع نفرد الجلاش على الرخامة وندهنها بالزبدة ثم نضع الحشوة بداخلها. ونلف على شكل رول ويمكن أيضا ورقة أخرى فوق اللحمة يوضع الجلاش في صينية مدهونة وندهن الوجه بالزبدة. ندخل رولات الجلاش في فرن ساخن حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي ثم تقدم مع بطاطس محمرة وكاتشاب وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل رولات الجلاش باللحمة المفرومة وسر القرمشة الرهيبة بمكون واحد طعمها خرافي - ثقفني

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