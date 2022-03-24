أضرار زيت الزيتون توقف عن استخدامه بهذه الطريقة فورا يسبب السرطان في هذه الحالات

أضرار زيت الزيتون من الجمل التي يعد وقعها على الأذن غريب، ولكن زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية المفيدة في صحة الإنسان، وذلك بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية، التي يصبح لها العديد من الفوائد مثل الحصول على الأوميغا وخفض الدهون والكوليسترول، والافراط في تناوله قد يجعل الأمر صعب ويسبب عدد من المشاكل الصحية، ولكن لا يوجد بديل لزيت الزيتون بعد.

أضرار الإفراط في تناول زيت الزيتون

رغم الفوائد العديدة لزيت الزيتون للصحة والجمال الا انه له العديد من الأضرار أهمها الاتي:

قد يسبب الإفراط في تناول زيت الزيتون رد فعل تحسسي.

الإصابة بانسداد مسام البشرة.

تفاقم الأكزيما إذا كان الشخص مصاب بها.

الإصابة بحب الشباب.

قد يسبب التهابات الجلد التماسي.

قد يسبب هبوط نسبة السكر في الدم.

أمراض القلب.

زيادة الوزن.

تصلب الشرايين.

انخفاض ضغط الدم.

اضطرابات المرارة.

تجنب تقديمها للاطفال.

تجنب وضعه للرضع.

الشعور الاسهال أو الامساك حسب ما يكون لدى الشخص.

مادة البوليفينول الصحية تتلف بسهولة مسببة مشاكل.

يدمر الأحماض الدهنية والأوميجا.

يسبب دخان ضار على الجهاز التنفسي.

قلة مضادات الاكسدة به.

طرق تجنب أضرار الإفراط في تناول زيت الزيتون

لتجنب ضرار زيت الزيتون هناك مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها من اجل الحصول على أقصى فائدة، وهي: