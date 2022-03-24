وصفة منقوع القرنفل لعلاج الربو وتنقية الرئة ومطهر للفم واللثة ومسكن للألم في 15 يوم

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية تعمل على علاج نوبات الربو وتنقية الرئة، ومن بين هذه الوصفات هو منقوع القرنفل، وقد يكون فعال جدا في كثير من الأمراض التي يصاب بها الجهاز التنفسي وخاصة الربو؛ حيث أن القرنفل له خصائص كثيرة مفيدة للجسم مما يسكن أيضا آلام الأسنان واللثة، ويعتبر مطهر جيد للفم ويجعل الفم معطر كما يعمل أيضا على التخلص من روائح الفم الكريهة، لذلك قد جئنا لكم بهذا المقال لكي نتعرف معكم على أهم فوائد القرنفل.

منقوع القرنفل لعلاج الربو

يجب تناول منقوع فص من القرنفل ينقع في ماء لمدة يوم كامل في مكان معتم، ويتم تناوله على صباح الريق.

يتم وضع القرنفل مع الحليب، ونضع عليه العسل للتحلية.

يمكن استخدام زيت القرنفل في دهان الصدر.

فوائد القرنفل لعلاج الربو

القرنفل من الأعشاب المفيدة جدا لجسم الإنسان، ومن أهم هذه الفوائد التي تفيد لعلاج الربو الآتي:

تناول منقوع القرنفل يعمل على التخلص من البلغم المتراكم على الصدر.

يساعد القرنفل في توسيع الشعب الهوائية.

يعالج تناول القرنفل في سرعة الشفاء من السعال.

يعالج تناول القرنفل في سرعة الشفاء من السعال. تناول القرنفل يساعد على التنفس الجيد.

يخفف تهيج الرئة ويساعد على تهدئتها.

يجعلك تتنفس بسهولة أثناء النوم.

يعمل على تخفيف الأعراض التي تصاحب نوبات الربو.

يعتبر مسكن طبيعي لمرضى الربو يساعدهم على النوم الهادئ.

فوائد القرنفل العامة للجسم

من أهم الفوائد التي يحتوي عليها القرنفل للجسم هي كما يلي: