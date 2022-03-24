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تعتبر الباستا فلورا هي من أهم أنواع الحلويات التي تعرف في الأصل والحلويات اليونانية، وتنتشر في مصر في جميع المطاعم ومحلات الحلويات والتي تقدم بمختلف الأشكال منها المربي بجميع أنواع الفواكة التي تعطي لها مذاق خاص، كما أيضا يمكن تحضير الباستا فلورا بالإضافة بعض الحشوات منها الشوكولاتة والمكسرات فهي من الفطائر سهلة التحضير في المنزل. طريقة عمل الباستا فلورا المقادير كوب ونصف من المربى اللازمة للحشوة.

كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من برش البرتقال.

كوب الا ربع من السكر الأبيض.

حبتان من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير نأتي بإناء صغير و ننخل ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض ونضع عليه ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بالإضافة كوب واحد من الزبدة الطرية ونضع عليه كوب الا ربع من السكر الأبيض ملعقة كبيرة من بشر البرتقال ونخلطهم مع بعض حتى يصبحوا ذات قوام متماسك وكريمي.

نضيف علي المكونات حبتان من البيض بشكل تدريجي كل واحدة تلو الأخرى.

نعجن جميع المكونات مع بعض حتى تصبح العجينة ذات قوام متماسك.

نغطي العجينة حتى تصبح زيادة في الحجم ونتركها في درجة حرارة ملائمة للغرفة لمدة لا تتجاوز عن 30 دقيقة.

نجهز الفرن على درجة حرارة متوسطة علي 180 درجة مئوية حتى يصبح ساخن.

ناتي بصينية دائرية مخصصة بتحضير الفطائر وندهنها بقليل من الزيت النباتي ثم نفرد ثلاث ارباع عجينة الباستا فلورا بها ونضع عليها كوب ونصف من المربي الحشو ونبدأ بتسوية المربي علي جميع جوانب عجينة الباستا فلورا.

نغطي الحشو بثلث العجينة المتبقية حتي تعمل على تغطية الحشو بالكامل.

نقطع جزء صغير من العجينة ونشكلها على هيئة مربعات صغيرة تضعها أعلى فطيرة الباستا.

نضع صينية عجينة الباستا فلورا في الفرن الساخن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي يتم نضجها وأخذ اللون الذهبي من جميع جوانبها.

نخرج صينية الباستا فلورا من الفرن ونتركها حتي يتم تبريدها على الاقل 60 دقيقة وتكون جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة بكوب مربي اعملي ألذ باستافلورا في البيت بخطوات سهلة وبسيطة ونتيجة تجنن بجد - ثقفني

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