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تعتبر البطاطس من الأكلات الشهية التي يحبها الأطفال كثيرًا والكبار أيضًا ولكن ما يعرقل أكلها في بعض الأحيان أنها قد يتم قليها بطريقة خاطئة مليئة بالزيوت مما يجعل طعمها غير مرغوب به تمامًا وسوف نتناول في هذا المقال طريقة عمل البطاطس بطريقة خالية من الزيوت وبطريقة مقرمشة وشهية. طريقة تحضير البطاطس بطريقة مقرمشة الطريقة الأولى :- أولًا يجب اختيار نوع البطاطس الصحيح للقلي فهناك نوعان نوع للطبخ ونوع للقلي فنجد نوع القلي من البطاطس مائل للون الأحمر قليلًا. نقوم بغسل البطاطس جيدًا وإزالة الأوساخ والجراثيم التي عليها ونقوم بتقشيرها. وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة وإضافة إليها القليل من الملح. نحضر كوبين من الدقيق ويتم وضعهم في إناء واسع ويتم تغطيس البطاطس به ويتم تسخين الزيت جيداً. نضع البطاطس بزيت القلي ويتم تقليبها على الجانبين حتى تحمر وتعطي اللون الذهبي الجميل. نستقبل البطاطس على مناديل في أطباق مسطحة. وبهذه الطريقة نتخلص من أي زيوت ممكن أن تكون موجودة بالبطاطس. الطريقة الثانية :- بنفس الخطوات نقوم بغسل البطاطس جيدًا ونقوم بتقطيعها.

نضع ماء في إناء واسع حتى تغلي ونضيف القليل من الملح ثم نضع البطاطس ونتركها حتى يوم سلقها ما يقارب نصف ساعة.

نخرجها ونتركها حتى تبرد ونقوم بهرسها.

ثم يتم عملها على شكل كور صغيرة.

ويتم تغطيسها في دقيق ثم بيض ويتم قليها وبالهناء والشفاء وبهذه الطريقة أيضًا نحصل على بطاطس خالية من الزيوت المهدرجة. أخطار البطاطس التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت :- أي طعام يحتوي على نسبة عالية من الزيت يعمل على رفع نسبة الكوليسترول.

يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة التي قد لا نكون نعرف سببها إلا بعد فوات الأوان. عمر شويل - جدة سر وصفة عمل البطاطس المقرمشة والمحمرة بملعقة واحدة من هذا المكون طريقة مصنع شيبسي السرية - ثقفني

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