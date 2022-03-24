عندك زجاجة فارغة .. حضري لقمة القاضي المقرمشة مثل الحلواني بمقادير مظبوطة ناجحة 100%

لقمة القاضي من أكثر الحلويات الشرقية التي تكون محبوبة من الكثير منا سواء الكبار أو الصغار، لأنها تتميز بطعمها المميز الرائع، بالإضافة إلى حجمها الصغير الذي نستطيع تناولها مرة واحدة، وهناك بعض الأسرار والتكات التي يجب على كل ست بيت معرفتها لكي تحصل على لقمة القاضي مقرمشة مثل المحلات، وهذا هو دورنا في هذا المقال لكي نطلعكم على هذه الأسرار، لكي تحضرين افضل لقمة القاضي، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة باقي الفقرات والتركيز فيها، بالاضافة أننا سوف نقوم بعرض مكونات وطريقة

تحضير شربات لقمة القاضي، ابقوا معنا.

مكونات عمل لقمة القاضي المقرمشة لقمة القاضي لها مذاق يعشقة الجميع منا، مع العلم أننا وجدنا الكثير من عمليات البحث على وسائل التواصل الإجتماعي لمعرفة طريقة عمل لقمة القاضي:

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة البيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.

ملعقة ونصف من السكر.

كوب من الماء، أو على حسب احتياج العجين.

ملعقة ونصف من الزيت النقي.

ملعقة كبيرة نشا.

مكونات الشربات:

كوبين من الماء.

كوبين من السكر.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة من الفانيليا.

طريقة تحضير لقمة القاضي

يجب إحضار جميع المكونات السابق ذكرها للحصول على لقمة القاضي مقرمشة ولذيذة، وإليكم الطريقة:

نحضر طبق كبير للعجن فيه.

نضع الدقيق، ويجب أن ينخل للتخلص من أي تكلات فيه.

نضع النشا والملح والفانيليا والخميرة على الدقيق، ويتم التقليب.

بعد ذلك نضع الماء بالتدريج، ويتم التقليب للحصول على عجينة سائلة.

يتم تغطية الوعاء حتى يختمر جيدا.

طريقة تحضير الشربات:

نحضر إناء ونضع فيه السكر.

نضع الماء على السكر.

قبل الغليان مباشرة، يجب وضع عصير الليمون.

بعد تمام التسوية يجب وضع الشربات بجوار طاسة القلي.

طريقة تسوية لقمة القاضي: