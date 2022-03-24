خلطة الثوم والقرنفل لعلاج تساقط الشعر ضعيها على فراغات الشعر ينبت من جديد لعلاج الصلع والثعلبه نهائيا:

بسبب مرض الأنيميا المنتشر يعاني الكثير من الفتيات من الشعر الخفيف، كما تعاني السيدات الحوامل والمرضعات من تساقط الشعر بطريقه مخيفه، مما جعلهم يلجئون إلى استخدام جلسات البلازما لحقتها في الرأس للحصول على شعر صحي، ولكن هذه الجلسات مكلفة جدا وتحتاج إلى أموال كبيرة جدا، واستخدام أنواع غالية من الشامبوهات، حيث تحلم كل أنثى بسعر ثقيل ومغري لأن الشعر عنوان جمال المرأة.

علاج تساقط الشعر والقرنفل والثوم

يحتوي الثوم على فوائد هائلة الجسم والشعر حيث يعمل الثوم كمضاد حيوي طبيعي ومطهر للمعدة وفروة الرأس، يعمل على إنبات الشعر بشكل طبيعي ويساعد في علاج ثعلبة الرأس التي تعد من الأمراض الشائعة بين الشباب وهي من الأمراض المعدية، علاج الثعلبة يحتاج إلى وقت طويل وأدوية مثيرة ولا تحصلي على نتائج مرضية، ولكن يمكنك استخدام الثوم والقرنفل وسوف تري النتيجة في وقت قصير جدا، فقط قومي باستخدام هذه الوصفة.

مكونات الوصفة القرنفل والثوم لإنبات الشعر

عشرين فص ثوم.

عشر حبات من القرنفل.

زيت زيتون.

إعداد الوصفة وطريقة استخدامها: