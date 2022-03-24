فرد الشعر بالكوكاكولا طريقة حديثة مبتكرة للتخلص من الشعر المجعد من أول استخدام

الشعر الناعم حلم كل الفتيات لذلك تسعى الفتاة وراء البحث عن طريقة مضمونة لفرد الشعر بطريقة طبيعية، وحتى لا تتأثر بصيلاته مع تكرار الوصفة، وهذا لأن الكثير من الذين يستخدمون كريمات الفرد الجاهزة قد يعانون من تلف كبير في الشعر وفروة الرأس، ومع كثرة استعمال هذه الكريمات لذلك قد جئنا لكم بوصفة اليوم حيث أنها مضمونة، وبمكونات طبيعية لا تضر فروة الرأس.

وصفة فرد الشعر بالكوكا كولا وماء الورد

هذه الوصفة تتكون من الكوكاكولا وماء الورد ومن خلال هذه المكونات الطبيعية سوف نحصل على نتيجة فعالة ومضمونة، وهي كالآتي:

نحضر زجاجة كوكاكولا مع ماء الورد بكمية مناسبة ونخلطهم جيدا.

يتم الخلط جيدا حتى يتجانس الخليط، ومن ثم نضع الخليط على الشعر.

ثم نغطي الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

ومن ثم نغسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب لنوع شعر والبلسم.

نكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

أهم فوائد الكوكاكولا للشعر

الكوكاكولا هي عبارة عن مشروب غازي لذيذ ولكن قد يتم استخدامه في عدة وصفات، ومن أهم هذه الوصفات فرد الشعر، والآن نقدم لكم أبرز فوائده للشعر كما يلي: