نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة روعة سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائي بطريقة جديدة لازم تجربيها في المقال التالي
يعتبر الباذنجان من الأطعمة الغنية بالحديد والكثير من العناصر التي تمد الجسم بالعناصر المهمة حيث يمكن حشوه أو عمل المسقعة الشهية به أو عمل طبق بابا غنوج أو شويه أو قليه وسوف نتناول في هذا المقال بدون ما يشرب نقطة زيت.
ازاي نقلي الباذنجان بدون ما يشرب نقطة زيت
- أولًا يتم غسل الباذنجان جيدًا ويتم تنشيفه ويفضل اختيار الباذنجان الطويل .
- يتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة وإضافة إليه القليل من الملح.
- يتم إضافة كوب من الدقيق إلى الباذنجان ويترك حوالي ربع ساعة.
- يتم تسخين الزيت وقلي الباذنجان واستقباله على مناديل وبذلك نحصل على باذنجان خالي من أي نقطة زيت.
طرق أخرى لتناول الباذنجان
نحضر الباذنجان ونقوم بغسلها جيدًا ثم نقوم بشويها ويتم هرسها وإضافة إليها التوابل حسب الرغبة ونصف ليمونة وفلفل أخضر وتساعد هذه الطريقة في تخسيس الوزن بشكل ملحوظ.
فوائد الباذنجان على جسم الإنسان:-
- يساعد الباذنجان بشكل واضح في تقليل الوزن وخفض نسبة الكوليسترول ورفع نسبة الحرق والسعرات الحرارية في الجسم.
- يساعد في توسيع شرايين القلب ويحمي الجسم من الجلطات.
- يساعد في التخلص من أمراض فقر الدم والأنيميا.
- يساعد على تنبيه المخ وزيادة التركيز.
- يساعد في التخلص من هشاشة العظام.
- يساعد في حماية الجسم من أمراض السرطان.
- يساعد في الحفاظ والوقاية من الأمراض الجلدية مثل مرض الصدفية.
- مسئول بشكل كبير في تحسين المزاج ورفع الطاقة الإيجابية وبالتالي القدرة على بذل المجهود.
- يعمل كمضاد للأكسدة فيساعد في التخلص من أمراض القولون والجهاز الهضمي.
- حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنسيوم الضروريين في أعصاب الجسم.
- كما ينصح لمرضى السكر بتناوله باستمرار وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف المفيدة للجسم.
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