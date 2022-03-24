بمكونات بسيطة حضري أصابع زينب التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة

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أصابع زينب التركية ، تعتبر من الحلويات اللذيذة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتعتبر من الحلويات المقرمشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتعتبر من الحلويات المشهورة التي يقبل عليها الكثير في شهر رمضان الكريم، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعملها في المنزل بدل من شرائها بأسعار غالية وجودة غير معروفة الصلاحية، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة والمشهورة في الوطن العربي، وتتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة متوفرة في منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أصابع زينب التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل أصابع زينب التركية
تحتوي أصابع زينب التركية على بعض المكونات اللذيذة وسهلة التحضير وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض.
- 2 كوب كبير من السميد الناعم.
- مقدار 2 ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.
- 2 ملعقة كبيرة من الشومر المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- مقدار ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.
- كوب كبير من زيت الزيتون.
- 2 كوب من الماء.
- مقدار 2 كوب زيت للقلي.
- 4 أكواب من القطر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع زينب اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-
- تحضير غناء ونضع به الدقيق والسميد واليانسون والشومر والقرفة والكربونات الصوديوم ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك زيت الزيتون ونفرك الدقيق جيداً حتي تمتزج المكونات معاً.
- نضيف الماء الي الخليط مع الاستمرار في العجن حتي تتكون لدينا عجينة متجانسة، ونترك العجينة حتي ترتاح لمدة ساعة كاملة.
- ثم بعد ذلك تقطيع العجينة الي كرات صغيرة م نشكلها الي أصابع ثم قومي بتحضير مصفاة مثقبة ونرص عليها الأصابع حتي تشكل على شكل مزخرف.
- بعد ذلك تحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت ونترك الزيت يسخن ثم نضع الأصابع ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي.
- ثم بعد ذلك نخرج الأصابع ونضعها في الشربات الساخن لمدة دقيقة نخرجه يتصفي ونضعه في طبق التقديم وتقدم بجانب كوب العصير بالهنا والشفا.
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