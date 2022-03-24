نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة نشا واحدة وتخلصي من شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إزالة الشعر الزائد بالنشا من أقوى ما يمكن استعماله من مكونات طبيعية وخلطات تعمل عل الإزالة المحققة ومن الجذور للشعر، وإليكِ كل ما يخص وصفة النشا كي تبدئي في الاعتماد عليها كطريقة من الطرق الموثوقة والتي من خلالها يمكنك أن تزيلي الشعر الموجود على سطح الجلد بمنتهى الكفاءة ومن دون اللجوء لطرق الإزالة العادية ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم ما يتوفر بالخليط من مقادير ومن مكونات أساسية من الممكن أن تزيل الشعر تماما كما سنوضح أهم المعلومات عن أفضل الخطوات التي من الممكن أن تتبع للتحضير السريع لتلك الوصفة المتميزة.

إزالة الشعر الزائد بالنشا

إليك أفضل الوصفات لإزالة الشعر الزائد وهي وصفة من النشا مع بعض المكونات الأخرى والتي لها دور في التخلص من أي عيوب قد تكون موجودة على سطح الجلد كما أن استعمالها يعد مفيد جدا لكل للبشرة ويعزز من مستوى نقائها ومن خلال التطبيق المستمر للوصفة نحصل على النتيجة المرغوبة، من الممكن أن نستخدم المكونات الآتية لعمل خليط النشا المزيل للشعر، ومن أهم تلك المكونات ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من بودرة الحمص.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة ليمون.

طريقة إزالة الشعر الزائد بالنشا

من الممكن أن يتم إعداد خليط مميز من النشا لإزالة الشعر تماما من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة واتباع الخطوات القادمة لعمل أفضل خلطة مميزة تهدف لإزالة الشعر تماما.

قومي بوضع الفازلين في الوعاء الملائم لتتم إذابته فوق الحمام المائي.

الخطوة التالية تكون بإدخال النشا مع الفازلين ومن ثم يكون التقليب الجيد لكافة المكونات مع النشا والفازلين بالتدريج ومن المفضل إضافة الليمون بالخطوة الأخيرة حتى يقوم بضبط قوام الخليط ويكون أكثر فاعلية.

بعد أن يتم تطبيق الخليط على البشرة مدة من خمس إلى عشر دقائق، تلاحظي أن الخليط قد بدأ في الجفاف على سطح الجلد ومن ثم يكون قد أصبح جاهز لكي يزال الشعر من خلال فركه من سطح الجلد ومعه يزال شعر البشرة

يمكن إزالة الشعر الزائد عن طريق استخدام وصفة أخري عن طريق استخدام وصفة الموز والشوفان فقومي بخلط حبة من الموز المهروس مع ملعقة من دقيق الشوفان وقومي بخلط المكونات حتي تحصلي على خليط متجانس فقومي بوضع الخليط علي المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد واترك الخليط لمدة ثلث ساعة ثم قومي بتكرار الوصفة مرتين في الاسبوع.