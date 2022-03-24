اوعي تشتري السمن البلدي تاني اعملية في الخلاط بكيلو قشطة بطعم وقوام احلي من الجاهز

السمن البلدي، مكون السمنة البلدي واحد من المكونات الدهنية ومشتقات الحليب والتي من الممكن أن يتم عملها من خلال اتباع خطوات بسيطة مع توفر الحليب أو الزبد وهما من أكثر المكونات التي تتوفر بالمنزل ومن الممكن أن يتم تحويلها بكل سهولة إلى مكون السمن البلدي وهو المكون الدهني المهم لعمل العديد من الوصفات والمأكولات والتي لا غنى عن تواجد نوع السمن فيها، حيث يكسب السمن البلدي كل المأكولات الطعم الأفضل، وهذا ما يغنيكِ عن استعمال السمن النباتي الضار بالصحة، ومن الممكن أن يتم التحضير لوصفة السمن وفقا للطريق القادمة مع ذكر كل المقادير التي تساعد في عمل الوصفة من السمن الطبيعي.

مكونات إعداد السمن البلدي

سمن البلدي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعداد مكوناتها لتحضيرها بكل سهولة في البت من دون أن تستعين بأي مكونات غريبة، ومن خلال الاستعمال لمكون لحليب كامل الدسم مع بعض المكونات الأخرى من الممكن بعدها التحضير للسمن البلدي وبأقل تكلفة ممكنة، وفيما يلي نوضح المقدار كامل للسمن البلدي، من المكونات الأساسية لعمل السمن البلدي ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

لتر كامل من الحليب.

مكعبات الثلج.

زجاجتان فارغتان.

وعاء ملائم.

رشة من الملح.

برطمان محكم الغلق.

قدر بحجم ملائم.

طريقة تحضير وصفة السمن البلدي بكيلو قشطة

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة من السمن الطبيعي من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة نتابعها فيما يلي:

الخطوة الأولى تكون من خلال وضع الحليب في الزجاجتين الفارغتين.

يتم إحكام غلق زجاجتي الحليب وتركهما بالمطبخ.

وضع الحليب بعد أن يتم رجه جيدا في الوعاء البلاستيك وبعد قطع الحليب بعد أن تنشط فيه البكتيريا النافعة التي تقوم بتحويله إلى كتل من الحليب.

التقليب المستمر لمكعبات الثلج بعد إضافتها على الحليب كامل الدهن.

ما يساعد في الاستخراج السريع لمكون الزبد الطبيعي هي الإضافة لمكعبات الثلج.

قومي بتصفية الزبد تماما ووضعه في القدر المناسب حتى يتحول إلى السمن ويتم رفعه على نار تكون هادئة تماما.

بعد تحويل الزبد السمن يعبأ في البرطمان المناسب.

يمكن عمل السمن البلدي في البيت بكيلو من القشطة بخطوات سهلة وبسيطة في البيت كما أنه يمكن استبدال القشطة بالزبدة علي حسب الرغبة وذلك لأن السمن البلدي يعتبر من أكثر المواد الدهنية التي تحتوي علي الكثير من الفوائد لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل السمن البلدي بكيلو قشطة .