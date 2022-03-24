وصفة الزبادي والليمون لنسف الكرش والدهون الزائدة 6 كيلو جرام في أسبوع فقط

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يبحث مرضى السمنة المفرطة أو أصحاب الوزن الزائد عن وصفات طبيعية وفعالة لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، والتخلص من الكرش نهائيًا، وهناك العديدة من الوصفات الطبيعية التي لها تأثير كبير في حرق الدهون وتفتيتها، كما أنها آمنة على الصحة وليس لها آثار جانبية، ولها قدرة فعالة في نسف الكرش، فنقدم لك عزيزي القارئ في مقالنا اليوم وصفة الزبادي والليمون لنسف الكرش والدهون الزائدة.
وصفة الزبادي والليمون لنسف الكرش والدهون
يعتبر الزبادي من الأطعمة التي لها قدرة فعالة في حرق الدهون ونسفها، خاصةً إذا تم إضافة الليمون لها، فهو يزيد من معدل حرق الدهون، فمن أهم فوائد هذه الوصفة ما يلي:
- التخلص من الدهون البيضاء والتي تعمل على تنشيط عملية التمثيل الغذائي.
- تعمل على تنشيط الدهون البنية وهي الدهون التي يحتاج لها الجسم والذي يتم فقدها مع تقدم العمر.
- يساعد في حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف في وقت قصير.
يعطي إحساس بالشبع لوقت طويل وبالتالي تقليل الشعور بالحاجة إلى الطعام.
- يمد الجسم بالطاقة والنشاط نظرًا لأن الزبادي من الألبان فيحتوي على البروتينات.
- يحتوي على فيتامين سي والذي بدوره يساعد في تنشيط عملية التمثيل الغذائي ومن ثم حرق الدهون الزائدة.
- يعمل على حرق ما يقارب 3 كيلو جرام من وزن الجسم خلال خمسة أيام فقط.
- يحتوي على فيتامين B ,A.
- يعمل على تنظيف الكبد من السموم.
- ينصح بإضافة الليمون إلى الزبادي وتقليبه جيدًا ومن ثم تناوله قبل النوم أو كوجبة في العشاء، وينصح بتناوله أيضًا في الصباح بعد وجبة الإفطار أو كوجبة إفطار بدون نشويات أو سكريات.
- ينصح بالحرص على شرب ما يقارب 2 لتر من الماء يوميًا فهذا يزيد من معدل حرق الدهون ونسف الكرش.
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