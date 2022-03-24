طريقة عمل كريم الجزر والنشا الحل السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة ١٠ درجات

كريم الجزر والنشا ، من الكريمات الرائعة التي تحتوي على العديد من العناصر الجمالية الهامة لصحة البشرة، وتقضي على كل مشاكل البشرة المزعجة، كما يعمل على توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا الميتة، ويزيل الاسمرار وغمقان الوجه نهائياً ، ويعمل بشكل كبير في إزالة البثور السوداء التي تشوه مظهر الوجه، وهو رائع في تفتيح المناطق الداكنة، ويتميز برائحته الجميلة التي تقضي على البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الجزر والنشا الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الجزر والنشا

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل كريم رهيب بالمنزل وهى كما يلي:-

نصف كوب من عصير الجزر المركز.

ملعقة صغيرة من حليب البودرة.ط

مقدار ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الجلسرين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الجزر والنشا الحل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء صغير ونضع به عصير الجزر، والنشا، والحليب البودرة نقلبهم مع بعض جيداً حتى يذوب النشا تماماً. نقوم بوضع الوعاء على حمام من البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، نقوم برفع الوعاء من على البخار ونتركه جانباً حتى يصبح دافئ. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات للخليط ونقلب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم، نضع الكريم في علبة متوسطة الحجم، ونضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

طريقة استخدام كريم الجزر والنشا على البشرة

سوف نتعرف على طريقة توزيع الكريم على الوجه حتى نحصل على أفضل النتائج وهى كالتالي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام.

ثم نقوم بعمل حمام ماء من البخار للوجه حتى يستقبل الكريم بشكل جيد.

نقوم بتوزيع الكريم على الوجه وندلك برفق حتى يتشرب الوجه الكريم.

نترك الكريم على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ثم نقوم بوضع الكريم كل يوم قبل النوم.

كما يفضل استخدام الكريم على البشرة يومياً حتى نحصل على بشرة نضرة وجميلة.

فوائد كريم الجزر والنشا للبشرة

يحتوي الكريم على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-