شد تجاعيد الجبهة وحول العينين بهذه الوصفة الخارقة والنتيجة من أول استعمال

تريدين تقليل ظهور التجاعيد في بشرتك وخاصةً عند منطقة الجبهة والعينين، فهذه المنطقتين من المناطق التي يبدأ فيهم ظهور التجاعيد مع تقدم العمر، وتقوم الكثير من النساء في العصر الحالي بعمل عمليات البوتكس لشد التجاعيد، إلا أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل والتي تساعد في تقليل ظهور التجاعيد كما أنها تساعد في تقليل ظهور الخطوط الرفيعة وتساهم في علاج مشاكل البشرة بشكل عام.

شد تجاعيد الجبهة وحول العينين

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية الآمنة على البشرة، والتي له أثر فعال وقوي في شد تجاعيد الجبهة والعينين، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهذه الوصفة هي وصفة القهوة والنشا، ومن أهم فوائد هذه الوصفة ما يلي:

تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة خاصةً في الجبهة وحول العينين.

التخلص من البقع الداكنة.

تفتيح البشرة التي تعرضت لحروق الشمس.

التخلص من البثور السوداء والهالات السوداء أسفل العين.

تمنح البشرة النضارة والبياض والحيوية.

تعطي البشرة ملمس ناعم ورطب.

تعمل على سدم المسام الواسعة في البشرة.

طريقة عمل ماسك القهوة والنشا

ينصح باستخدام هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا.

مكونات الوصفة:

1 ملعقة صغيرة من القهوة.

1 ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة تحضير الوصفة