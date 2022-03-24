نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل بمكونات اقتصادية وسهلة في المقال التالي
طريقة عمل كرات جوز الهند هي من أشهى الحلويات التي يمكن تحضيرها في مطبخك وتقديمها في جميع المناسبات الخاصة وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، فهي ذات شكل جميل وجذاب يتم تشكيلها على شكل كرات مدورة تجذب الاطفال بشكل خاص، كما أنها من أسهل الطرق التي يمكن عملها وتمتاز بمكوناتها الاقتصادية ولا يمكن نكران فائدة جوز الهند على الصحة بشكل عام حيث تتضمن مجموعة من العناصر ذات القيمة الغذائية ويستخدم في علاج الكثير من الأمراض ولذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وفي هذا المقال سنوضح لكم كافة الإجراءات المطلوبة لعملها في المنزل تابعوا قراءة ما يلي لمعرفة الطريقة بالتفصيل.
مكونات عمل كرات جوز الهند
تعتبر مكونات كرات جوز الهند سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل ويمكن تشكيلها بالكاكاو أو الكريمة أو كما هي والطريقة التي تحبها وتريدها، فهي لها أكثر من وصفة وسنتعرف خلال السطور التالية حول مكوناتها وهي:
- ظرف واحد من البسكويت العادي (بسكويت الشاي).
- نصف كوب جوز الهند المبشور.
- ربع كوب حليب سائل.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر المطحون.
- جوز الهند المبشور للزينة.
طريقة عمل كرات جوز الهند
إذا كنت سيدتي تريدين صنع كرات جوز الهند في منزلك عليك اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنعها، وهي:
- قومي بطحن البسكويت حتى يصبح ناعم وبعد ذلك قومي بوضع جوز الهند على البسكويت ويتم خلطهم بشكل جيد وعليهم الحليب ونصف ملعقة صغيرة من السكر الناعم أو البودرة.
- يتم خلط المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على خليط متماسك بشكل جيد.
- قومي بعد ذلك بعمل كرات صغيرة من الخليط ثم مررى تلك الكور بجوز الهند المبشور من جميع جوانبها.
- رصي تلك الكرات في صينية ثم قومي بوضع صينية كرات جوز الهند في الثلاجة واتركيها لمدة ساعتين على الأقل حتى تتجمد تمامًا وتبرد.
- بعد مرور الوقت المحدد لكرات جوز الهند نخرجها من الثلاجة.
- جهزي أطباق التقديم وضعي فيها كرات جوز الهند.
- قومي بتقديم كرات جوز الهند بشكل جيد مع فنجان من الشاي أو القهوة.
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