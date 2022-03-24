طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل بمكونات اقتصادية وسهلة

طريقة عمل كرات جوز الهند هي من أشهى الحلويات التي يمكن تحضيرها في مطبخك وتقديمها في جميع المناسبات الخاصة وأعياد الميلاد والتجمعات العائلية، فهي ذات شكل جميل وجذاب يتم تشكيلها على شكل كرات مدورة تجذب الاطفال بشكل خاص، كما أنها من أسهل الطرق التي يمكن عملها وتمتاز بمكوناتها الاقتصادية ولا يمكن نكران فائدة جوز الهند على الصحة بشكل عام حيث تتضمن مجموعة من العناصر ذات القيمة الغذائية ويستخدم في علاج الكثير من الأمراض ولذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وفي هذا المقال سنوضح لكم كافة الإجراءات المطلوبة لعملها في المنزل تابعوا قراءة ما يلي لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

مكونات عمل كرات جوز الهند

تعتبر مكونات كرات جوز الهند سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل ويمكن تشكيلها بالكاكاو أو الكريمة أو كما هي والطريقة التي تحبها وتريدها، فهي لها أكثر من وصفة وسنتعرف خلال السطور التالية حول مكوناتها وهي:

ظرف واحد من البسكويت العادي (بسكويت الشاي).

نصف كوب جوز الهند المبشور.

ربع كوب حليب سائل.

نصف ملعقة صغيرة من السكر المطحون.

جوز الهند المبشور للزينة.

طريقة عمل كرات جوز الهند

إذا كنت سيدتي تريدين صنع كرات جوز الهند في منزلك عليك اتباع الخطوات التالية بدقة لتنجحي في صنعها، وهي: