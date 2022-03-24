نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الممبار في الكبة أو الخلاط بسرعة والتخلص من الزفارة في 5 دقائق في المقال التالي

الممبار هو من الأكلات المصرية المشهورة ولا يمكن أن تقوم العزومات إلا به فهو زينة الأطباق وتختلف طريقة تحضيره من شخص لآخر ولكل شخص لديه ألوصفة والطريقة المميزة له ؛ يحبه البعض من الناس ويكره البعض الآخر بسبب شكوكهم في طريقه تنظيفه و تعاني كثير من ربات المنزل من تنظيفه لأنه يأخذ وقت وجهد كثيرا ومع ذلك يجد البعض أن رائحته غير محببة حتى بعد تنظيفه وسوف نعرض في مقالنا هذا أسهل طريقة لتنظيف الممبار. تنظيف الممبار كيلو من الممبار.

كوب من الملح.

كوب من الخل.

ليمون. طريقة تنظيف الممبار في الكبة أو الخلاط نقوم بقلب الممبار علي الوجه الآخر حتي تصبح المادة اللزجة المخاطية من الخارج لتسهيل عملية التنظيف.

نقوم بتقطيع الحبار إلى قطع متوسطة الحجم ومتساوية باستخدام المقص.

نقوم بشطف الممبار بالماء الفاتر وتجفيفه جيدا.

نقوم بوضع الممبار بكميات محدوده في الخلاط أو الكبة ليسهل تنظيفه.

ثم نقوم بوضع الملح والخل والليمون علي الممبار.

نقوم بتشغيل الخلاط مرات متكرره لضمان نظافة الممبار بشكل جيد.

نقوم بوضع الممبار بعد ذلك في إناء مناسب.

نقوم بشطف الممبار مرة أخرى جيدا للتأكد من نظافة الممبار والتخلص من المادة اللزجة المخاطية الموجودة به و رائحتها.

نقوم بوضع الممبار مرة أخرى في الماء و الملح و الخل و الليمون لمده ساعه أو ساعه و نصف للقضاء تماما على أي رائحة أو مادة مخاطية.

بهذه الطريقة نوفر وقت وجهدا كبيرا في تنظيف الممبار ويمكن حشوه بالأرز واللحمة المفرومة أو الفريك وتخزينه في الثلاجة لمده طويله بدون أي قلق أو شك في نظافته وايضا سوف تكوني قد تخلصت من أي رائحه تزعجك. عمر شويل - جدة طريقة تنظيف الممبار في الكبة أو الخلاط بسرعة والتخلص من الزفارة في 5 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تنظيف الممبار في الكبة أو الخلاط بسرعة والتخلص من الزفارة في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.