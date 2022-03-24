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جهاز المناعة من أهم أجهزة الجسم هو يعتبر خط الدفاع الأول للجسم لمقاومة الفيروسات والأمراض المعدية، ومنذ ظهور فيروس كورونا واتجهت اهتمامات الأشخاص بتعزيز جهاز المناعة للتصدي للفيروس اللعين؛ حيث أنه يؤثر هذا الجهاز على الصحة العامة للجسم، وقد أوضحت الدراسات أن الأحجار الكريمة لها قدرة وفاعلية على تعزيز المناعة، كما تحتوي على علاج القلق والاكتئاب، وهذا ما نتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم. 6 أحجار كريمة لتعزيز المناعة الجمشت: هذا النوع من الأحجار يعمل على تعزيز الجهاز المناعي ويقوم بتطهير الدم والجسم، كما أنه يعمل أيضا على تخفيف الآلام الصداع و يخلصك من الأرق، ولكي تستفاد من هذه الفوائد يجب وضعه على منضدة قريبة منك.

الكالسيت الأصفر: يعمل هذا على تعزيز الجهاز المناعي، ويعمل على طرد السموم من الجسم ويشعرك بالطاقة والحيوية، وللحصول على أفضل استفادة من هذه الفوائد يجب وضعه على الجسم مباشرة فوق منطقة الجهاز الهضمي.

الفلوريت: هذا النوع يعرف بأنه يزيل السموم من الجسم؛ فهو علاج ممتاز للأشخاص المصابون بالسموم، ويتبعون إزالتها من الجسم كما أنه يعتبر منشط جيد للجهاز المناعي، وهذا الحجر يجب وضعه في المنزل للاستفادة من فوائده.

التورمالين الأسود: هذا النوع يجب وضعه في مكتب العمل للاستفادة من فوائده؛ فهو يعمل على طرد السموم من الجسم ومقوى لجهاز المناعة، كما أنه يحقق التوازن في المخ بين الجزء الأيمن والأيسر.

حجر الدم: يعتبر مقوي لجهاز المناعة ويعتبر علاج ممتاز لنزلات البرد، ويعمل على تنقية الدم من السموم ومنشط عام للجسم.

بينك سميثسونايت: يحفز عمل الغدة الزعترية حيث أنها مرتبطة بجهاز المناعة وتعمل على تقوية مناعة الجسم فيجب لكي يستفيد منها الجسم أنها تكون قريبة منه. عمر شويل - جدة ٦ أحجار كريمة تعزز الجهاز المناعي ويزيل السموم من الجسم - ثقفني

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