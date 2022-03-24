نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قمر الدين لوجبة الفطار رمضانية شهية وصوم مقبول في المقال التالي

من أكثر الحلويات التى يفضل الجميع تحضيرها فى شهر رمضان المبارك هو قمر الدين فيمكن عمله مهلبية ويمكن عمله عصير حسب المفضل للأسرة، ويحضر قمر الدين من المشمش الطبيعي وأيضا غير أنه يتميز بمذاق محلى ولذيذ فإنه يكون به فوائد عديدة للجسم لأنه يحتوي على عناصر وفيتامينات كثيرة ويمكن تحضيره فى المنزل وتجهيزه لشهر رمضان المبارك. مكونات عمل لفائف قمر الدين: ثلاثة كيلو جرام مشمش طازة.

إثنان لتر ماء.

500 جرام سكر ناعم. طريقة التحضير: نقوم أولا بغسل المشمش جيداً ونزع البذور التى بالداخل. ويصفي من الماء جيداً ونقوم بإضافته فى وعاء مناسب ونضعه على النار وعليه السكر. نقلب المشمش بالسكر ونتركه على النار لمدة 20 دقيقة ويقلب من وقت لآخر حتى ذوبان السكر. بعد أن يذوب السكر جيداً نقوم بإطفاء النار وتركه يبرد قليلا وثم نقوم بوضعه فى الخلاط ويخفق جيداً حتى يكون ناعم. بعد خلطه جيداً نقوم بتصفيته حتى لايكون به أي كتل أو قشور. نقوم بتجهيز صوانى خشب لعمل لفائف قمر الدين ونضع عليها زيت زيتون ونصب عليها الخليط. نقوم بتغليف الصوانى بالنايلون ونتركه حتى يتماسك جيدا، ويمكن أن يستخدم فى نفس اليوم أو ثاني يوم. ويمكن أن يلف بورق قصدير ويترك ليوم حتى يكون متماسك جيداً. مكونات عمل عصير قمر الدين: 1 شريحة قمر الدين.

نص كوب سكر.

1 لتر ماء مغلي. طريقة التحضير: نقوم بوضع الماء المغلي فى وعاء مناسب لنقع شريحة قمر الدين ويترك لمدة 60 دقيقة حتى يكون طري جيداً وبعد ذلك نقوم بوضعه فى الخلاط. نقوم بإضافة السكر على قمر الدين ونمزجه جيداً فى الخلاط حتى نلاحظ أنه قد تم ذوبان شريحة قمر الدين. بعد ذلك نقوم بصب العصير فى زجاجة مناسبة ووضعه في الثلاجة حتى يكون بارد. ويتم سكبه فى أكواب التقديم وتقديمه على الإفطار. مكونات عمل مهلبية قمر الدين: 1 لفة قمر الدين.

4 ملعقة كبيرة نشا.

نص كوب سكر.

4 كوب ماء.

مكسرات حسب الرغبه. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الماء وعندما يغلي نقوم بوضع قمر الدين ونستمر بالتقليب حتى يذوب جيداً وبعد ذلك نتركه ليبرد. بعد أن يبرد نقوم بإضافة قمر الدين فى الخلاط ونخفقه فى الخلاط جيداً. وبعد ذلك نقوم بوضعه فى وعاء عميق ونضع عليه السكر ونقلبه حتى يذوب السكر. ونقوم بتحضير النشا بإذابته فى ربع كوب ماء بارد. وثم نضيف النشا المذابة على قمر الدين وهو على النار ونستمر بالتقليب حتى يبدأ بالتماسك ويكون قوامه مثل المهلبية المعتادة. نقوم بسكبه في الأطباق المجهزة للتقديم ويزين حسب الرغبه ويوضع فى الثلاجة حتى يتماسك ويكون بارد. وبعد الإفطار نقوم بتقديمه. عمر شويل - جدة طريقة عمل قمر الدين لوجبة الفطار رمضانية شهية وصوم مقبول - ثقفني

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