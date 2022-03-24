بكوب زبادي اصنعي بسبوسة جوز الهند اللذيذة أجمل حلويات رمضان

بسبوسة جوز الهند ، من الحلويات الجميلة التي يعشقها الكثير من الناس وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من السكريات التي تعطي الشعور بالطاقة والحيوية أثناء الصيام، كما تعرف بشكلها الجميل عند تزينها المكسرات، ومذاقها الرائع الذي يجذب الناس إليها وخاصة الأطفال فهي من أجمل الحلويات التي يفضلون تناولها، وطريقة تحضيرها بسيطة للغاية وتستطيع ربات البيوت القيام بعملها بدل من شرائها من محلات الحلواني، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسبوسة جوز الهند اللذيذة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل بسبوسة جوز الهند اللذيذة

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

كيس من البسبوسة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من الزبادي.

نصف كوب من الحليب السائل.

٢ كوب من الشربات البارد.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسبوسة جوز الهند اللذيذة بطعم لذيذ وشهي أحلى من الجاهزة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به خليط البسبوسة، وجوز الهند ثم نقوم بإضافة السمنة ونقلب مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر ، والزبادي ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على خليط متماسك. نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من السمنة، ثم نصب الخليط داخل الصينية. نقوم بتوزيع الخليط على الصينية كلها، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي جميل. نخرجها من الفرن ونصب عليها الشربات البارد مباشرة، ثم نغطي الصينية بكيس من البلاستيك حتى تصبح طرية. نقوم بتقطيع الصينية على حسب الأشكال التي ترغبين بها ونقدمها بألف صحة وهنا.

طريقة عمل شربات البسبوسة

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة التي تساعدنا على عمل شربات ثقيلة وهى كالتالي:-