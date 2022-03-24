نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب سحري.. استخدام الكركم بهذه الطريقة يعالج آلام الركبة والتهابات المفاصل وأورام الكسور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتعرض الأشخاص الذين يمارسون العمل الشاق بشكل يومي إلى الإصابة بالتهابات المفاصل والعظام، وكذلك الأمهات الذين يمارسون العمل فى الخارج والمنزل، مع ارتفاع نسبة الإجهاد تعرض عضلة الجسم إلى الإصابة بالالتهابات، ويستخدم الكثير المسكنات والمراهم وغيرها ولكنها مسكنات لفترة بسيطة ويعود الألم للجسم مرة أخرى، وقد أوضحت العديد من الدراسات أهمية الكركم فى علاج التهابات المفاصل والعظام، كما أنه يعالج مرضى هشاشة العظام والروماتيزم، لذا فهو مكون طبيعى سحري يساعد فى التخلص من آلام الجسم الناتجة من التهابات المفاصل، وسنوضح لكم كيفية استخدام هذا المكون السحري في علاج آلام الركبة والتهابات المفاصل.

الكركم لعلاج آلام الركبة والتهابات المفاصل

نبات الكركم من النباتات الطبيعية المزودة بمضادات الأكسدة التى تساعد فى علاج مختلف آلام العظام والمفاصل والرقبة، وتقضي على الالتهابات، كما أنه من الأعشاب المضمونة فى علاج تلك المشكلة، التى يمكن أن يعانى منها الكبار والصغار، حيث تختلف درجات التهابات المفاصل ما بين بسيطة وشديدة، كما يمكن أن تختفى تلك الالتهابات خلال وقت بسيط بعد استخدام الكركم، وقد يحتاج الأمر إلى وقت طويل فى الحالات المزمنة، لذا سنوضح طريقة استخدام الكركم فى علاج التهابات المفاصل والرقبة.

1. شاى الكركم والزنجبيل

هذه طريقة مجربة لعلاج التهابات المفاصل والعظام والرقبة، حيث تعد طريقة بسيطة وسهلة وبنتائج مضمونة، وتتم الطريقة من خلال غلي كوبين من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة من الكركم وترك الخليط لمدة ربع ساعة، ويمكن التحلية حسب الرغبة، حيث تقوم هذه الوصفة بالقضاء على الالتهابات خلال فترة بسيطة.

2. كمادات الكركم بالزنجبيل

تعطى هذه الكمادات نتيجة مسرعة فى علاج التهابات المفاصل والرقبة، كما تعالج أورام الكسور وغيرها، ويتم عمل الخليط من خلال تحضير كمية من الكركم والزنجبيل والماء والخلط حتى يصبح الخليط عجينا، ثم يوضع الخليط على المكان المراد علاجه لمدة نصف ساعة.

3. حليب الكركم

حليب الكركم من أكثر العلاجات المناسبة لعلاج التهابات المفاصل والرقبة وآلام الجسم خلال فترة بسيطة، حيث يتم شراء الحليب وتناوله مرتين فى اليوم حتى يتم تخفيف الألم بشكل سريع.