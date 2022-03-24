أسهل طريقة عمل الحنيذ مثل أشهر المحلات بألذ وأطعم مذاق بأقل المقادير

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طريقة عمل الحنيذ أشهر الوجبات الرئيسية في مختلف دول الخليج كاليمن والسعودية، كما أصبحت مؤخراً معروفة بشكل كبير في مصر ولها مطاعم مخصصة لإعدادها في مصر، ولكن بأسعار خرافية استغلالاً لعدم معرفة الكثير بمقاديرها وطريقة تسويتها، واليوم نوفر لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل الحنيذ بالخطوات والمقادير.
طريقة عمل الحنيذ
يعد الحنيذ من الأطباق التقليدية والمشهورة في عدد كبير من الدول العربية، ويعتمد هذا الطبق بشكل كبير على اللحم، وفيما يلي نوفر لكم مقادير تكفي لستة أشخاص.
مقادير عمل الحنيذ
- 3 كيلو من اللحم.
- 2 حبات من الطماطم تقطع شرائح.
- كوب من الزيت النباتي.
- 2 حبة متوسطة من البصل وتقطع لشرائح.
- 3 كوب من الأرز البسمتي.
- 2 حبة من الفلفل الأخضر وتقطع لشرائح.
- 5 فصوص ثوم مفرومة.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- كمية من الزعفران.
- 2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ثم ملعقة صغيرة كركم.
- بعض حبات الحبهان.
- وورق ليمون.
- ملعقة كبيرة بهارات مشكلة للحمة.
- 3 ورقات غار.
- حبات قرنفل.
- عود قرفة.
- كمية من ورق الموز.
خطوات عمل الحنيذ
- أولاً لابد من غسل اللحمة بشكل جيد بالماء فقط.
- ثانياً نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والكركم وكافة البهارات على اللحم ونمزجها جيداً مع اللحم حتى تتداخل وتوزع بالكامل على اللحمة.
- وبعدها نقوم بإحضار قدر عميق ونضعه على النار وبه زيت نباتي قليل.
- كما نقوم بوضع اللحمة في القدر حتى نحصل على اللون البني وطبقة مقرمشة ما يسمي (بالصدمة).
- وفي نفس الوقت نقوم بنقع الأرز في الماء الساخن لمدة نصف ساعة.
- بينما يتم غسل ورق الليمون وورق الموز جيداُ حتى يصبح نظيفاً.
- وبعدها نحضر إناء الضغط ونقوم برص ورق الموز وورق الليمون في قاع الإناء.
- ونضيف عليها شرائح البصل ونوزعها جيداً.
طريقة الحنيذ في إناء الضغط
- وبعدما قمنا بتوزيع شرائح البصل في قاع إناء الضغط نضيف نصف كمية الثوم والطماطم والفلفل الأخضر.
- كما نقوم بوضع اللحمة التي جهزنها في السابق ونضع بعدها باقي كمية البصل والثوم والطماطم والفلفل.
- بينما نقوم بتغطية الوجه بورق الموز والليمون ونغلق إناء الضغط جيداً ونتركها على النار لمدة ساعة ونصف حتى تنضج اللحمة.
- وبعدها نحضر إناء عميق ونضع به كمية كافية من المياه على النار حتى تصل لدرجة الغليان.
- ونضع الأرز للمياه بعد ذلك مع القليل من الزيت النباتي ورشة ملح ورشة زعفران.
- ونترك الأرز على نار منخفضة حتى ينضج.
- وأخيراً نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع الأرز به ونوزعه ونضع عليه قطع اللحم بشكل مرتب ويزين الطبق باللوز والزبيب والصنوبر المقلي ويقدم ساخن بالهنا والشفا.
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