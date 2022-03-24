طول عمرنا برميه.. تفل القهوة معجزة للبشرة من اليوم لن ترميه لجميع أنواع البشرة

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طول عمرنا برميه.. تفل القهوة معجزة للبشرة من اليوم لن ترميه قومي الآن بالتعرف على طريقة تحضير ماسك تفل القهوة الذي يشكل إفادة كبيرة وعظيمة للبشرة، حيث تعمل القهوة على إضافة الكثير من الفوائد إلى البشرة حيث تساهم في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة التي تحدث فيها، فالوصفات الطبيعية هي الطريق الأكثر أمنًا وسلامًا على صحة بشرتنا وأفضل من استخدام مستحضرات التجميل وكريمات الأساس التي تساهم في التفتيح، فمستحضرات التجميل تحتوي على مواد مسرطنة قد تتلف البشرة تمامًا. طريقة تحضير ماسك تفل القهوة للبشرة 1. وصفة تفل القهوة والحليب للبشرة الدهنية مكونات الوصفة: – ملعقة كبيرة من البن المطحون.

ثلاث ملاعق من الحليب كامل الدسم.

كاكاو بودرة. خطوات التحضير: – قومي بإضافة كل المكونات السابقة في وعاء مناسب واستمري في التقليب حتى تجدي أن الخليط تجانس تمامًا وأصبح ممتزج كليًا.

بعد ذلك قومي بغسل بشرتك أولًا وتخلصي من أي أثار للمكياج أو الكريمات ثم جففي البشرة وابدئي في تطبيق الوصفة على البشرة.

دلكي الماسك على بشرتك لمدة خمس دقائق ثم اتركيه ربع ساعة عليها حتى يجف من عليها ويسهل فركه ثم افركيه واشطفي وجهك بالماء الفاتر.

يمكنك اتباع الوصفة بشكل يومي حتى يتم معالجة مشاكل بشرتك وخاصة حبوب الشباب والدهون الزائدة. 2. وصفة تفل القهوة والليمون لجميع أنواع البشرة المقادير: – ربع كوب صغير من القهوة المطحونة.

نصف كوب صغير من السكر البني.

قطرات من عصير الليمون. خطوات التحضير: – امزجي المكونات كلها مع بعضها في علبة صغيرة زجاجية وقلبيهم جيدًا ثم اغسلي بشرتك حتى تبدئي في تطبيق الوصفة على بشرة نظيفة من أي شوائب.

دلكي بشرتك بالخليط لمدة خمس دقائق ثم اتركيها تجف وبعد ذلك اغسليها بالماء البارد واتبعي الوصفة مرتين أسبوعيًا. 3. وصفة القهوة والشوفان والعسل للتقشير المكونات:- ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة والعسل الأبيض.

كوب من الشوفان المسحوق. طريقة التحضير:- ابدئي في خلط جميع المكونات حتى يصبح لديك خليط متجانس يشبه المقشر وقومي بتطبيقه على بشرتك بشكل كامل مثل الماسك.

دلكي الخليط على البشرة لمدة أربع دقائق بشكل دائري حتى تستفاد البشرة منه واتركيها تجف لمدة نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك.

طبقي الوصفة مرتين من كل أسبوع أو ثلاث مرات لمدة شهر كامل. عمر شويل - جدة طول عمرنا برميه.. تفل القهوة معجزة للبشرة من اليوم لن ترميه لجميع أنواع البشرة - ثقفني

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