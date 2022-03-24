طريقة عمل السوداني المغطى بالشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

السوداني المغطى بالشوكولاتة ، مفضل لدى الكثيرين لما له من مذاق خاص ولذيذ للغاية، كما أن مكوناته بسيطة وطريقة تحضيره بالمنزل كذلك سهلة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السوداني المغطى بالشوكولاتة.

مكونات السوداني المغطى بالشوكولاتة

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

كوب من الفول السوداني المقشر والمحمص.

كوب من الشوكولاتة الخام.

ملعقة من الزبدة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل السوداني المغطى بالشوكولاتة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتقشير الفول السوداني ثم نقوم بتحميصه في الفرن.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة إلي الشوكولاتة، نقوم بإذابتهم على نار هادئة جدا أو حمام ماء.

ثم نقوم بوضع الفول السوداني المحمص علي شبكة.

وبعد ذلك نقوم بصب الشوكولاتة علي الفول السوداني حتى يتم تغطيته جيدا من جميع الجهات.

ثم نترك الفول المغطى بالشوكولاتة لفترة حتي يقسو قوام الشوكولاته وتتماسك مع الفول، ثم بعد ذلك نقوم بوضعه في الثلاجة.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء

كما يمكن استعماله في تزيين وصفات الحلويات المختلفة.

كما يمكن كذلك تزيين الفول السوداني بصوص الكراميل أو صوص الشوكولاتة البيضاء أو صوص النوتيلا.

طريقة عمل صوص الكراميل

المكونات

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: