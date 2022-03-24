طريقه جديدة.. محشي الكرنب بالحليب لو جربتيه مش هتبطلى تعمليه طعمه احلي من العادي

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طريقة جديدة.. محشي الكرنب بالحليب لو جربتيه مش هتبطلى تعمليه طعمه احلي وصفتنا اليوم من الوصفات المميزة والتي يمكنك من خلالها التعرف على طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب، قد لا يخطر على بال الكثير أن محشي الكرنب يمكن تحضيره بالحليب، وقد يجد بعض الأشخاص استغرابًا في تحضيره بالحليب، ولكن تعد هذه الوصفة إحدى الوصفات اللذيذة ولها فائدة عظيمة وطعم مميز، ويعتبر المحشي أحد الأطعمة التي نقوم بتحضيرها باستمرار في مطابخنا المصرية وخاصة عند العزومات والمناسبات. طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب مكونات عمل محشي الكرنب باللبن: – نصف كيلو من الكرنب المسلوق والمقطع إلى قطع متساوية.

كوبان كبيران من الأرز الأبيض المغسول.

مقدار مناسب من الشبت والكزبرة والبقدونس المفروم.

ثمرة بصل مفروم كبير الحجم.

طماطم مفرومة بمقدار كوب ونص كبير.

ربع كوب من مرقة الدجاج وكريمة الطبخ والزيت النباتي.

كوب كبير من الحليب الطازج.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة والكمون والقرفة المطحونة والزنجبيل والثوم البودرة والبابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

خلطة السبع بهارات. طريقة تحضير المحشي:- قومي بوضع كل من الشبت والكزبرة والبصل والأرز النقي والطماطم والكريمة والبقدونس والكمون والكزبرة والزيت والبهارات المشكلة والثوم والقرفة والزنجبيل والفلفل والملح والبابريكا في وعاء مناسب وقلبي الخليط جيدًا.

جهزي أوراق الكرنب المسلوقة بأي طريقة من طرق السلق وابدئي في حشو كل قطعة من قطعة أوراق الكرنب وابدئي في حشوها بالحشوة التي قمنا بتحضيرها في الخطوة السابقة.

أحضري حلة الطهي وابدئي في رّض أصابع الكرنب بشكل متناسق وبدون فراغات بين الإصبع والآخر ثم قومي بوضعها على النار المتوسطة لعدة دقائق ثم قومي بصب الحليب ومرقة الدجاج.

اتركي الخليط على النار حتى يغلي ثم قومي بتغطيته لمدة ساعة كاملة حتى يصبح المحشي ناضجًا وقابلًا للتناول وارفعي الحلة من على النار واتركي المحشي يبرد وابدئي في تقديمه لأسرتك. أبرز النصائح عند شراء الكرنب يجب عليكي أن تقومي بشراء كرنبة بيضاوية وليست دائرية فهي الأفضل.

كما أنه يجب اختيار الكرنبة التي لونها أخضر فهي أفضل من الكرنب الأبيض في تحضير المحشي.

الكرنب الخفيف أفضل في عمل المحشي من الكرنبة الثقيلة والمليئة بالعروق. عمر شويل - جدة طريقه جديدة.. محشي الكرنب بالحليب لو جربتيه مش هتبطلى تعمليه طعمه احلي من العادي - ثقفني

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