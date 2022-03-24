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الكريم كراميل واحد من أنواع الحلويات المميزة التي يتم تحضيرها وتناولها من أجل التمتع بصحة جيدة، فقد يتم تحضير هذه الحلوى في المنزل عن طريق استخدام فول السوداني من أجل إضافة المذاق المميز لها، حيث أنها من أشهى الأكلات المحببة للأطفال والكبار وينصح تحضيرها في المنزل بطريقة مميزة بدلا من أن يتم شرائها من المحلات المختلفة، وهذا من خلال استخدام المكونات البسيطة التالية التي تساعد في تحضيره بمذاق مميز وجميل ويتم تقديمه في العزومات والمناسبات المختلفة، فقد نتعرف معا على بعض الخطوات المتبعة في تحضير الكريم كراميل بسهولة ويسر. طريقة صناعة الكريم كراميل في المنزل تتكون هذه الحلوة من مجموعة من المكونات الأساسية التي تتمثل في كمية نصف كيلو من الفول السوداني المقشر,

ويتم تحضير نفس الكمية من السمر وملعقة من الزبدة، ومن ثم تحضير كمية من الماء الساخن بسيطة.

وبعدها يتم تقشير الفول سوداني والعمل على تحميصه جيدا ومن ثم العمل إلى تقسيمه نصفين.

وبعدها يتم وضع السكر في طاسة والتقليب حتى يتحول إلى سائل ويتم إضافة الزبدة إلى السكر بشكل تدريجي.

وبعدها تضاف الماء الساخن عليها حتى تصبح كراميل ويترك حتى على النار حتى يغلي تماما.

ومن ثم يتم إضافة الفول إلى هذا الخليط حتى يتكون هذا الكراميل مع الفول.

ويترك لمدة خمس دقائق على النار ومن ثم يوضع في صينية مغلفة بورف ألومنيوم.

ويتم تركه في الثلاجة حتى يتجمد تماما ومن ثم يتم تقطيعه وتقديمه للأكل. طريقة أخرى لتحضير الكريم كراميل من الممكن لتحضير الكراميل من خلال استخدام السكر وملعقتين من الزبدة والماء الساخن تماما.

يتم وضع السكر في طاسة بها ملعقتين من المياه حتى يتم تكرمل السكر وتحويله إلى خليط متماسك.

ومن ثم يتم التقليب جيدا حتى يصبح خليط متماسك ومن ثم يتم الحصول على نتيجة مرضية لقوام الكراميل.

فيمكنك الآن إضافة الفستق أو الحمص المتحمص جيدا إلى الكراميل والتقليب حتى تبدأ تغلغل الكراميل إلى حبيبات المكسرات.

وتحصل في نهاية الأمر على وام للحلوى المميزة من الفستق أو الحمص ومن ثم توضع لتبرد ويتم تقطيعها تماما وتقدم بعد ذلك. عمر شويل - جدة بأحلي طعم.. حلوى الكراميل في المنزل بأقل المكونات سهله وسريعه وطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأحلي طعم.. حلوى الكراميل في المنزل بأقل المكونات سهله وسريعه وطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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