نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شوي اللحم بوصفة أسهل مما اعتدنا.. تجهيز التتبيلة وكيفية الشواء بالتفصيل في المقال التالي
طريقة شوي اللحم بوصفة سهلة، شوي اللحم من الأشياء المهمة الذي يجب أن تعرفها وهناك الكثير من الأشخاص يشوون اللحم بطريقة غلط لعدم معرفتهم بالطريقة الصحيحة لشوي اللحم في المنزل، معنا سنقدم لكم أفضل وأسهل طريقة لشوي اللحم في المنزل بطريقه سهلة.
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وصفة عمل اللحمة المشوية بطريقة صحيحة
هناك العديد من وصفات لشوي اللحم ومنها ما يلي.
المكونات المطلوبة لشي اللحم:
- كيلو لحم مقطع قطع متوسطة الحجم على حسب الرغبة.
- ماء بصل.
- ٢ حبة طماطم .
- توابل.
- ملح.
- ملعقة صلصة.
- ملعقة زبادي.
- بصله صغيرة.
طريقة تحضير اللحم المشوي
- نقوم بوضع الطماطم والتوابل والبصل في الخلاط الكهربائي ويضرب جيدًا ثم نقوم بوضع باقي المكونات مع الضرب المستمر وبعد ذلك نضع التتبيلة على اللحمة وتترك لمدة ساعه.
- ثم نقوم باستخدام شواي اللحم المخصص لديك ثم نخرج اللحم من التتبيلة ونضعها بشواية وتترك حتي النضج، اذا لم تتوفر الشواية يمكن شوي اللحم في فرن البوتاجاز نضع في صينية القليل من الزيت ثم نضع اللحمة بها وبعد ذلك نضعها في الفرن تكون حرارة متوسطة وتترك حتي النضج.
طريقة أخرى لشوي اللحم
المكونات المطلوبة
- كيلو لحمة مقطعة على حسب الرغبة.
- ماء بصله.
- توابل.
- ملح.
- ملعقة صلصة.
- بصله.
طريقة التحضير
- أولا نقوم بسلق اللحمة نضع قطعه من السمين في حله وترفع على النار لمدة دقيقتين ثم نقوم بوضع حبة طماطم مقطعة وبصله مقطعة وتوابل ويقلب لمدة دقيقتين.
- كما أنه ثم نضع الماء وتترك حتي الغليان وبعد ذلك نضع بها اللحم وتترك حتي السوا، ثم نضع جميع المكونات وتضرب في الخلاط ثم نقوم بإخراج اللحم من الشربة ونضعها في التتبيلة وتترك لمدة نصف ساعة ثم نضعها في الشواية حتي يحمر لونها وبالهنا والشفا.
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