الكرش مشكلة العصر وخصوصا في زمن الكورونا وتحديدا في الشتاء.. إليكم أسرع طرق التخلص من الكرش

أسرع طرق التخلص من الكرش، يعاني الكثير من وجود الكرش لأنه يسبب العديد من المشاكل على الجسم مثل عدم الراحة في النوم وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي وعدم القدرة أيضًا على المشي بطريقة صحيحة، وأحيانا بيكون مشكله في ارتداء الملابس بشكل انيق، هناك الكثير يبحثون عن وصفات للتخلص من الكرش، معنا سنقدم لكم افضل الوصفات للتخلص من الكرش بكل سهوله.

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طرق التخلص من الكرش

هناك العديد من الوصفات للتخلص من الكرش ومنها ما يلي:

تناول الزنجبيل مع القرفة يوضع ملعقة زنجبيل مع نصف ملعقة قرفة في كوب مع ملعقة واحدة سكر ثم نقوم بوضع الماء المغلي عليه، نتناول هذا المشروب مره كل يوم لمدة أسبوع ستلاحظ الفرق من أول يوم.

تناول الزبادي مع عصير الليمون نقوم بوضع عصير ليمونة على كوب الزبادي، نتناوله مره كل يوم قبل النوم مباشرة لمدة عشر أيام.

ويمكن أيضًا تناول الماء الساخن على الريق يساعد على التخلص من القرش ولكن لا نتناولها بكثره لأنها تساعد على إنقاص الوزن فيجب تناولها لمدة أسبوع فقط.

يجب أيضًا مع تناول المشروبات أن تقوم بالمشي ساعة يوميا لأن المشي يساعد أيضًا على التخلص من الكرش.

مشروب الشاي الأخضر ملعقة من الشاي الأخضر مع ملعقة من السكر في كوب ثم نقوم بوضع الماء الساخنة علية، نتناول هذا المشروب يوميا لمدة أسبوع.

طرق أخرى للتخلص من الكرش

ومن أهم الأشياء للتخلص من الكرش وهي تجنبك عن المشروبات التي تحتوي على السكريات مثل العصائر المعلبة ومشروب الطاقة وأيضًا المشروبات الغازية، لأنها يحتوي على سعرات حرارية كبيره تساعد على وجود الدهون في البطن ولهذا السبب يجب التباعد تماما عنها لذلك في هذه الحالة سوف تفقد الوزن في فترة قليلة .