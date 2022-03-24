نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة فقط جسمك هينور في الضلمة تبيض البشرة في المقال التالي
تبيض الجسم من الأمور الهامة التي تهتم بها النساء ويبحثون عن مكونات لتبيض الجسم حتى يصبح منور وبدون بقع داكنة، ويمون تقشير البشرة من الخطوات الهامة التي تساعد على تفتيح الجسم لدرجة كبيرة، في هذا المقال سوف نسرد لكم طرق بسيطة لتفتيح الجسم حتى تصبحي منورة.
وصفات لتبيض الجسم
يوجد العديد من الوصفات المختلفة لتبيض الجسم ومن هذه الوصفات نطرحها لكم في الأتي.
- تقشير الجسم وهي من أهم الخطوات التي يجب القيام بها عند الاستحمام ويمكن تقشير البشرة بمكونات سهلة وهي ملعقة سكر و٢ ملعقة عصير ليمون ونقوم بوضعهم على الجسم مع الفرك حتى يتم نزع الجلد الميت الذي يسبب اسمرار الجسم.
- النشا وماء الورد يعتبر النشا وماء الورد من المكونات البسيطة وضع ملعقة من النشا مع ملعقة من ماء الورد ويتم وضعهم على ليفة ثم يدعك الجسم جيدًا بعد ذلك يشطف الجسم بالماء الفاتر ستلاحظين الفرق من أول أستخدام.
- الزبادي والعسل الأبيض: حيث أنه يساعد الزبادي والعسل على تفتيح وترطيب الجسم بشكل كبير وضع ٢ ملعقة من الزبادي غلى ملعقة كبيرة عسل أبيض ويتم توزيعهم على الجسم مع الدعك المستمر سوف يصبح الجسم ناعم ورطب وأيضًا أبيض وبدون بقع.
- البن والخل الأبيض: يعتبر البن والخل منشط للدورة الدموية ويجدد البشرة ملعقة بن وملعقة خل ثم توضع على الليفة ويتم فرك الجسم جيدًا ثم يشطف بالماء الدافئ سيصبح الجسم في غاية النعومة والبياض.
- الحليب وعصير الليمون: ويعد الليمون من المكونات الطبيعية والأساسية في تفتيح البشرة والجسم، يتم وضع كوب من الحليب على ملعقتان من عصير الليمون ويوضع على الجسم مع الفرك حتي نتخلص من الاسمرار وهذه الوصفة تجعل الجسم ناعم وأبيض ومنور.
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