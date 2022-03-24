دايب دوب.. الكحك الناعم الهش بالطريقة المظبوطة مثل المحلات

من الممكن تحضير كحك العيد في المنزل بدلا من أن تقومي بشرائه من المحلات بمبالغ كبيرة للغاية، وقد نتعرف معا على طرق تحضير كحك العيد في المنزل من خلال بعض المكونات الأساسية التي تجعلك تستعيدي ذكرياتك القديمة مع العائلة في طريقة تحضير الكعك والبسكويت بالنقشات المختلفة والإضافات المميزة التي تعطيه شكل مميز ومذاق لا مثيل له، وقد نتعرف معا على بعض الخطوات التي تتبع في تحضير الكعك والبسكويت الناعم مثل المحلات وهذا من خلال اتباع باقة من الخطوات البسيطة التي نقوم بالتعرف عليها وتوضيحها

الكحك الناعم الهش بالطريقة المضبوطة

يمكنك تحضير الكعك الدايب في المنزل من خلال بعض المكونات الأساسية التي تساعد في تحضيره مثل المحلات بالحشوات المختلفة منها العجوة والملبن وغيرها من المكونات الأساسية وهذا ما نتعرف عليه من خلال المكونات التالية:

كمية من الدقيق المنخول جيدا ومن ثم تحضير كيلو من الزبدة السائحة.

وبعدها يتم تحضير كمية من الماء الساخن وتحضير ربع كوب لبن ومن ثم تحضير ملعقة سمسم.

ويتم تحضير ملعقة بيكنج بودر وملعقة سكر وكمية من السكر البودر وملعقة فانيليا.

وملعقة خميرة ووعاء كبير الحجم حتى توضع الكميات فيه ويسهل عجنها.

طريقة تحضير كعك العيد الطري