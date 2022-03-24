سمبوسة رمضان بنص كيلو دقيق اعملى اكبر كمية مثل الجاهزة واحلي حضريها بنفسك

سمبوسة رمضان بنص كيلو دقيق اعملي اكبر كمية مثل الجاهزة السمبوسة واحدة من المقبلات التي لا تخلو منها أي مائدة، وقد يتم تحضيرها محشوة بالجبن أو اللحم المفروم فهي مفضلة لدى الأطفال والكبار، وقد تتميز بأن لها مذاق مميز وجميل للغاية ولهذا فقد نقوم بالتعرف على طريقة تحضير عجينة السامبوسة في المنزل بسهولة من خلال بعض المكونات الأساسية، كما نتعرف على طريقة تحضير الحشوة الداخلية التي يتم وضعها في السمبوسة وهذا من أجل الحصول على مذاق مميز وجميل للغاية.

مكونات تحضير السمبوسة

يمكنك تحضير مقبلات السمبوسة من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي يجب أن تتوافر في المنزل من أجل تحضيرها بشكل مميز للغاية، وهذه الوجبة تتكون من التالي:

كمية من الدقيق مناسبة مع نصف كوب زيت نباتي، وكوب من الماء الدافئ ومن ثم تحضير ملعقة من النشا وملعقة من الملح.

تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس بدون النشا، ومن ثم يتم تركها حتى ترتاح لمدة ربع ساعة

وبعدها يتم وضع رشة من النشا على سطح المطبخ ويتم فرد العجين باستخدام النشا.

ومن ثم يتم تقسيم العجين هذا إلى مثلثات متساوية الحجم.

طريقة تحضير حشوة السمبوسة

يمكنك تحضير كيلو من اللحم المفروم وتحضير واحدة من الطماطم وفص ثوم واثنين من البصل المفروم وملعقة عصير طماطم.

ومن ثم تحضير واحدة من الجزر وواحد من ثمرة الفلفل، ويتم وضع اللحمة المفرومة في وعاء به كمية من السمن وإضافة معجون الطماطم بعدها.

وأضافة جميع الخضروات المبشورة والمقطعة إلى هذا الخليط ويترك حتى ينضج تماما ومن ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود للحصول على مذاق مميز.

طريقة تحضير السمبوسة