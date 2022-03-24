المكرونة في الخلاط فكرة جديدة اغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها 

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المكرونة في الخلاط من الوصفات السهلة والتي من الممكن أن يتم عملها في البيت ومن خلال خطوات الإعداد البسيطة يكون من السهل الحصول على صنف من بين أهم أصناف الحلويات والتي من خلالها من الممكن تناول أفضل أنواع التحلية الخفيفة سهلة التحضير والتي من الممكن أن يتم عملها وبالأخص في رمضان، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل أنواع الحلويات التي من الممكن أن تحضر بكل سهولة في البيت ومن الممكن أيضا الحصول عليها من مكونات بسيطة، مع بيان أهم الخطوات التي تلزم للتحضير السريع للوصفة.
المكرونة في الخلاط فكرة جديدة
المكرونة من الممكن أن يتم عمل وصفتها في الخلاط ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وتلك المكونات تتوفر في كل منزل، ومن السهل أن يتم خلطها والحصول على وصفة مميزة من العزيزية وهو اسم وصفة مكرونة الخلاط والتي تعتبر من أشهى وأفضل أنواع الحلويات سريعة التحضير.
مكونات وصفة المكرونة بالخلاط
من الممكن أن يتم تحضير تلك الوصفة من خلال الاتباع لخطوات بسيطة تعتمد على توفر مكونات بسيطة من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:
- نصف كيلو مكون المكرونة.
- نصف لتر من الحليب.
- ربع كوب من النشا.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقتان من السمن البلدي.
- قدر ملائم.
طريقة التحضير
من الممكن أن يتم تحضير تلك الوصفة من خلال الاتباع للخطوات الآتية:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بقدر ملائم يتم وضع الماء المغلي به وتسلق المكرونة مدة خمس دقائق ثم قومي بتصفيتها تماما من الماء.
- بعدها يتم الخلط للحليب مع السكر والفانيليا.
يوضع الحليب على النار ثم تضاف المكرونة بعد تصفيتها من الماء.
- قومي بإضافة النشا مع التقليب الجيد ما بين مختلف المكونات ومن ثم يتم وضع المكونات بالكامل في الخلاط بعد إضافة ملعقة من السمن البلدي.
- يتم وضع المكرونة في القالب الملائم وتتم خطوة تسويتها في الفرن بعد أن يتم وضع ملعقة السمن البلدي فيها، وبعد احمرار وجهها تماما تكون جاهزة للتقديم.
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