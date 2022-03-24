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عمر شويل - جدة مسكن ألم عصب الأسنان من الصيدلية سريع المفعول ، أفضل صيدلية مسكن لآلام أعصاب الأسنان للأعراض المؤلمة لألم الأسنان ، وهو عامل تشتت الانتباه يمنع الناس من أداء المهام في حياتهم اليومية، هناك العديد من الأدوية التي تساعد في تخفيف ألم عصب الأسنان ، ويمكن رؤية آثارها في غضون ساعات.

مسكن ألم عصب الأسنان من الصيدلية سريع المفعول

وأفضل مسكن لآلام الأسنان في الصيدلية هو الذي يحتوي على الإيبوبروفين.، يساعد ذلك في إمكانية أداء المهام اليومية أو الأنشطة المختلفة ، وكذلك أفضل مسكنات الآلام لآلام عصب الأسنان في الصيدلية ، وكيفية استخدامها سيتم تناولها في الفقرات التالية.

أقراص كاتافلام

كاتافلام هو أفضل مسكن للآلام لألم أعصاب الأسنان يمكنك شراؤه من الصيدلية لأنه يتميز بتخفيف الآلام بشكل تدريجي على مدى ساعة لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات ويستخدم أيضًا لتخفيف آلام الجسم الأخرى.

دواء الأيبوبروفين Ibuprofen

يعتبر تناول الإيبوبروفين من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الآلام الناتجة عن ألم عصب الأسنان ، بالإضافة إلى أنه عقار مضاد للالتهابات غير ستيرويدي ، لذا فهو مناسب لعلاج التهاب الأسنان الناجم عن الألم العصبي.

دواء فيفادول

تعتبر أقراص فيفادول من أفضل مسكنات الألم العصبي للأسنان في الصيدليات لما لها من قدرة على تسكين الآلام ، كما أنها تستخدم لتسكين الآلام الأخرى مثل آلام البطن أو آلام العظام وآلام الظهر الناتجة عن الدورة الشهرية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام فيفادول كمخفف للحمى ، أو كمسكن للصداع المصاحب للألم العصبي السني ، ويعتبر آمنًا للاستخدام من قبل النساء أثناء الحمل ، ولكنه يتطلب استشارة الطبيب.

دواء باراسيتامول Paracetamo

يعتبر الباراسيتامول من أفضل مسكنات الآلام لآلام عصب الأسنان في الصيدليات لما له من قدرة على تسكين الآلام التي تسببها الأسنان المليئة بالأعصاب خلال ساعات من تناوله ، كما أنه شائع بين الناس منذ القدم وهو آمن ، أعلم أنه لا يمكن تناول الباراسيتامول أثناء الحمل ولا للأم المرضع تناوله ولا ينصح بتناوله للأطفال ، وينصح كبار السن بأخذ جرعات صغيرة تحت إشراف الطبيب.

دواء بانادول إكسترا Panadol Extra

يعتبر بانادول إكسترا من أفضل مسكنات الآلام في الجسم ، وهو متوفر في جميع الصيدليات لاحتوائه على عقار الاسيتامينوفين ، مما يجعل بانادول إكسترا أفضل مسكن للآلام في الصيدليات لآلام أعصاب الأسنان.