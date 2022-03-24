تعرف على كيفية صنع الدجاج البروستد في المنزل

نعلم جيداً مدى عشق الكبير والصغير للدجاج البروستد، كما هناك من ينفق الكثير من الأموال على المطاعم الخارجية، ولكن بعد الآن عليكم الجلوس بالمنزل ويمكنك عملها بسهولة وخطوات بسيطة للغاية، فهي تعتبر سهلة ولكن الكثيرين يحبون شرائها وبعتقدون بأن عملها شيء صعب، ولكن معنا ستتغير كافة المفاهيم إذا رغبتم في عملها عليكم متابعتنا لا أكثر من ذلك، كما سيكون هناك وصفات أخرى كثيرة في موضوعاتنا القادمة.

طريقة عمل الفراخ البروستد في المنزل

يمكن الآن تنفيذ أكثر الوصفات المحبوبة لدى الكثير وهي الدجاج المقرمش أو ما يسمى بالبروستد بشكل سلس في البيت، وخلال موضوعنا سنضع جميع المكونات التي نحتاج إليها، بجانب الطريقة في نقاط بسيطة للغاية ة، تأتي المكونات أولاً بهذا الشكل

قطع من الدجاج مقطعة حسب الرغبة.

أربعة أكواب من الطحين.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الثوم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف كوب من الماء.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الدجاج.

زيت غزير للقلي.

خطوات تحضير دجاج البروستد

وتأتي الخطوات اللازم تحضيرها بهذا الشكل: