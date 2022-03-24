طريقة إعداد خبز السمسم السميك البيتي.. أطعم خبز يمكن تناوله حاف من جمال رائحته الشهية

طريقة إعداد خبز السمسم السميك البيتي، خبز السمسم من أهم المعجنات التي يحب الكثيرين تناولها وذلك بسبب أنها من أكثر المخبوزات الخفيفة على المعدة والسهر هضمها والتي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة، واليكم الشرح التفصيلي لطريقة عمل خبز السمسم في السطور التالية.

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مقادير عمل خبز السمسم

في دقائق معدودة تتاح أمامك صنع خبز السمسم، ولكن أولا عليك توفير هذه المكونات:-

إحضار كوب واحد ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

إحضار كوب ونصف من الماء البارد.

إحضار نصف ملعقة من الخميرة.

ولا يد من إحضار نصف كوب من السمسم.

وفيما بعد إحضار بيضة واحدة ولابد أن تكون مخفوقة.

نحتاج إلى ملعقة واحدة من الملح.

طريقة التحضير

في خطوات معدودة سوف تعد أفضل خبز بالسمسم:-