طريقة إعداد خبز السمسم السميك البيتي.. أطعم خبز يمكن تناوله حاف من جمال رائحته الشهية

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طريقة إعداد خبز السمسم السميك البيتي، خبز السمسم من أهم المعجنات التي يحب الكثيرين تناولها وذلك بسبب أنها من أكثر المخبوزات الخفيفة على المعدة والسهر هضمها والتي يمكن إعدادها بمكونات بسيطة، واليكم الشرح التفصيلي لطريقة عمل خبز السمسم في السطور التالية.
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مقادير عمل خبز السمسم
في دقائق معدودة تتاح أمامك صنع خبز السمسم، ولكن أولا عليك توفير هذه المكونات:-
إحضار كوب واحد ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.
- إحضار كوب ونصف من الماء البارد.
- إحضار نصف ملعقة من الخميرة.
- ولا يد من إحضار نصف كوب من السمسم.
- وفيما بعد إحضار بيضة واحدة ولابد أن تكون مخفوقة.
- نحتاج إلى ملعقة واحدة من الملح.
طريقة التحضير
في خطوات معدودة سوف تعد أفضل خبز بالسمسم:-
- في البداية نحتاج أن نقوم بإحضار وعاء واسع ونضع فيه كلا من الدقيق والخميرة المخصصة للخبز ونبدأ بإضافة الماء بشكل تدريجي ومن ثم نبدأ بالعجن حنة نحصل على قوام متماسك.
- نركن هذه العجينة في جانب مع مراعاة تغطيتها جيدا حتى تصل إلى درجة من التمر وتكون مناسبة للتشكيل.
- بعد أن تبدأ العجينة بالارتفاع ويصبح حجمها الضعف لابد من القيام بتقسيم العجينة والبدء في تشكيلها حسب الرغبة والشكل الذي تريده.
- والخطوة التالية هي أن نحضر صاج مخصص للمخبوزات وندهنه بالزبدة ونرص العجينة المشكلة فيه ونحضر البيض المخفوق وندهن به وجه العجينة من الأعلى، ومن ثم نضع السمسم.
- نجهز الفرن على درجة حرارة مناسبة ولابد من أن يكون الفرن ساخن جدا.
- نترك الخبز داخل الفرن لمدة ربع ساعة حتى يأخذ لون من جميع الاتجاهات ونتأكد من أنه استوى جيدا.
- كما أنه بعض الأشخاص يقومون بحشوة هذا الخبز بالعجوة أو الشكولاتة أو أحد أنواع الجبن المختلفة، وذلك متروك حسب رغبة كل فرد.
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