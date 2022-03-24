نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروبات طبيعية إذا تم خلطها تصبح من أقوى مذيبات وحرق الدهون للتخسيس السريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروبات طبيعية للتخسيس الفوري، ترغبين في التخلص من الكرش ومن الدهون الزائدة في منطقة البطن والأرداف، فقط بدون رجيم حبة قبل النوم تساعدك في التخلص من الكرش نهائيًا، فمعروف أن الوزن الزائد والكرش من أكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الأشخاص، وعلى الرغم من اتباع حمية غذائية وعمل رجيم، إلا أنه بدون أي نفع أو فائدة، فنقدم لكي عزيزي بطريقة صحية وآمنة مشروب صحي وطبيعي يساعد في حرق الدهون وعلاج مشكلة الوزن الزائد.

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مشروبات خسارة الوزن الطبيعية

هناك العديد من المشروبات الصحية والمفيدة للصحة والتي تعمل على زيادة حرق الدهون في الجسم، كما أنها تساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم وتنظيم مستوى الكوليسترول في الدم، كما أنها تساهم في علاج مرض السكر من النوع الأول والثاني، ومن هذه المشروبات الصحية ما يلي: –

مشروب الزنجبيل والليمون

هذا المشروب سحري في خسارة الوزن وحرق الدهون والتخلص من منطقة البطن والأرداف، كما أنه مشروب صحي يعطي الجسم الطاقة والنشاط، فقط شرب كوب في الصباح وكوب في المساء وستلاحظ خسارة في الوزن في وقت قصير والتخلص من الكرش.

طريقة عمل مشروب الزنجبيل والليمون

نحضر وعاء ونضع به لتر من الماء ثم نضيف شرائح الزنجبيل الطازجة ونرفعه على النار حتى يغلي لمدة 15 دقيقة. نتركه حتى يبرد ثم نحضر زجاجة ونضع فيها المشروب ونضيف إليه شرائح الليمون أو عصير الليمون ويوضع في الثلاجة.

مشروب القرفة وخل التفاح

من المشروبات السحرية أيضًا في حرق الدهون كما أنه يعطي إحساس بالشبع لوقتٍ طويل، وتعتبر القرفة من الأعشاب الصحية والتي تعمل على تنظيم مستوى الكوليسترول في الدم كما أنها تمد الجسم بالنشاط والطاقة، وشرب كوب من القرفة بخل التفاح يجعلك تخسر أكثر من 2 كيلو من وزنك أسبوعيًا.

طريقة تحضير مشروب القرفة وخل التفاح