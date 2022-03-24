هل تعلم ماذا يحدث في جسمك من معجزات عند تناول كوب واحد من عصير العنب؟ فوائد لا تُصدق

العنب من الفواكه الصيفية الغنية بالسوائل، حيث يرطب الجسم ويكون سهل الهضم ويحتوى على عناصر غذائية هامة للجسم، لذا يعشقه الكبار والصغار، فهو من الفواكه الصيفية المفضلة عند الكثير لمذاقه الحلو واللذيذ، حيث يتناوله الكثيرون بجانب الجبنة فى الصباح عند الفطار أو العشار، كما أن العنب يحتوى على عدة عناصر غذائية تساهم فى حماية الكبد من السموم، وتنقى الجسم من أمراض كثيرة، ويحتوى على مضادات الأكسدة التى تهاجم الميكروبات الصيفية التى تهاجم الجسم، كما أنه مرطب قوى للبشرة فى فصل الصيف، ويحافظ على الكبد من التلف، كما له فوائد صحية أخري.

فوائد عصير العنب للقلب والكبد

يجهل الكثير أن العنب يمكن ضربه فى الخلاط الكهربائي وتحضيره كمشروب مفيد للجسم، ويظن الكثير أنه يقتصر تناوله كقطع فقط، ولكن فى كلتا الحالتين للعنب فوائد هائلة، وخاصة العنب الأحمر الذى يمد الجسم بطاقة، كما يعالج الإمساك ويحسن من عمليات الجهاز الهضمي، ويعزز من صحة الدورة الدموية، كما أنه يحسن المزاج ويجعل الجسم يشعر بالانتعاش بعد يوم طويل من الحرارة المرتفعة، كما له الفوائد التالية.

يقي الكبد من الإصابة بالتليف والسرطان. يعزز من صحة القلب. يحسن من صحة الأوعية الدموية. مرطب قوى للبشرة فى فصل الصيف. يحسن من عملية الهضم. يقلل من الشعور بالإمساك. يقي من الإصابة بفقر الدم. يأخر ظهور التجاعيد. يحمي الجسم من تساقط الشعر. يأخر من علامات الشيخوخة. منع تأكسد دهون الكبد لإحتوائه على مضادات الأكسدة. ينظف الكبد من السموم الضارة. مضاد للعدوى لإحتوائه على عناصر تحمي الجسم من أى ميكروب. تقوية النظر.

القيمة الغذائية للعنب

يحتوى العنب على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة، حيث يحتوى على السكر الطبيعي أى ما يسمى باسم الجلوكوز، الذى يمد الجسم بطاقة هائلة، كما يحتوى على مضادات الأكسدة التى تقي الجسم من الإصابة بالأمراض، وكذلك احتوائه على فيتامينات تغذى الجسم، وتزيد من كثافة الشعر وترطيب البشرة، لذا فهو من الفواكه الثمينة فى القيمة الغذائية التى من المفضل تناولها بشكل مستمر فى فصل الصيف وخاصة العنب الأحمر.