بدون تخمير اصنعي حلوى المرسيدس الليبية ألذ وأسرع الحلويات الشرقية

تعد حلوى المرسيدس الليبية ، من أنواع الحلويات الليبية الجديدة التي لا مثيل لطعمها اللذيذ الشهي وهي من الحلوى التي يعشقها الكثير من الناس، ولا يقتصر تحضيرها في ليبيا فقط بل يشتهر تقديمها في العديد من أنحاء الوطن العربي، كما أنها حلوة سهلة وبسيطة ويمكنك أن نقوم بإعدادها في شهر رمضان المبارك لأفراد أسرة بعد وجبة الإفطار مباشرة مع الشاي فهي حلوة خفيفة وشهية، كما يمكن إعدادها في العديد من المناسبات الأخرى مثل الأعياد فهي مناسبة جداً للضيوف، ومن خلال مكونات بسيطة سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلوى المرسيدس الليبية بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل حلوى المرسيدس الليبية

تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:ـ

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب زبدة مذابة.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشوة

2 ملعقة كبيرة سمسم وملعقة كبيرة ماء زهر.

أو فستق أو فول سوداني حسب الرغبة.

مكونات العسل (الشربات).

2 كوب سكر خشن

كوب ماء مغلى.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

للتزيين

فستق حلبى مجروش.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير حلوى المرسيدس الليبية خطوة بخطوة في المنزل وهى كما يلى:ـ

نحضر وعاء عميق يتم خلط الزبدة والزيت وماء الزهر والسكر والبيكنج بودر والنشا. يضاف الدقيق بالتدريج ونعجن حتى نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة، ثم تترك العجينة ترتاح لمدة ١٠ دقائق قبل تشكيلها. نقوم بتحضير الحشوة وذلك بوضع السمسم في وعاء مع ماء الزهر ثم نخلط المكونات حتي تتماسك مع بعضها البعض. ثم نقوم بعمل كرات صغيرة الحجم من الحشوة نضغط عليها باليد حتي تتماسك. بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابة بين ورقيتن زبدة بسمك حوالي 2 سم. ثم نقوم بتقطيع العجينة على شكل دوائر صغيرة باستخدام قطاعة دائرية أو كوب شاي. نضيف في كل دائرة كرة من الحشوة في المنتصف وثم غلق العجينة من أعلى شكل مثلث مع غلق الأطراف جيداً لمنع تفككها. ثم يتم النقش عليها بالمناقيش الخاصة لصنع المعمول، ثم ترص في صاج غير مدهون مع مراعاة ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى. ندخل حلوى المرسيدس فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي الأوسط. ثم تترك حتى تنضج مع المراقبة إلى أن تتحمر من الأطراف ثم من الأعلى لمدة 10 دقائق حتى تصبح الحلوى ذهبية اللون. نخرجها من الفرن ونضيف إليها العسل البارد (الشربات) وهي ساخنة بحيث يغمر العسل الحلوى بشكل كامل. ثم نترك الحلوى في العسل لمدة ساعة كاملة ثم نقوم بتزين الحلوى بالفستق الحلبى المجروش أو السمسم وتقدم بألف هنا وشفاء.

طريقة عمل الشربات