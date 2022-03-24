كريم ميبو والخميرة لتفتيح الجسم والمناطق الحساسة

كريم ميبو والخميرة يعد من الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح جميع المناطق الحساسة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل الكريم في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل كريم ميبو والخميرة الذي يعمل على تبييض وجهك وجسمك كله ومناطق حساسة بجسدك بطريقة لن تصدق وفي خلال نصف ساعة 2022.

مكونات عمل كريم ميبو والخميرة لتبيض الفوري للجسم

سوف نستعرض مع بعض مكونات هذا الكريم الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال ثلاثون دقيقة وبمكوناته الطبيعية وهى كالآتي:-

15 جرام كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

عشرون جرام من لبن البودرة.

نصف كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والخميرة لترطيب ولكي تتخلصي من السواد بمناطق الجسم ليعطيك بياض ناصع ونقاء وستلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة. ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم الخميرة ونقوم بخلطهم. يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت الخروع على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها. ثم نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ومسح الجسم بفوطة ناعمة. ثم يتم توزيع الكريم على الجسم والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على جسم أبيض ونظيف.

سر نجاح مفعول الكريم

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة.

استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم.

العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.

نصائح تساعد علي شد البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد ترهلات البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-