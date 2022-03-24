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عمر شويل - جدة أفضل خلطة لشد الوجه والتخلص من التجاعيد وتبييضه من أول مرة لوجه مشرق، تحلم الكثير من النساء بالحصول علي بشرة مشدودة بدون تجاعيد، ولكن مع تقدم العمر تبدأ مشاكل البشرة في الظهور مما تسبب إزعاج ولهذا تلجأ لمنتجات العناية بالبشرة، وهذا لحمايتها من المشاكل إلا أن لها آثار جانبية علي البشرة فيما بعد، ولذلك يمكنك استخدام الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتبييضه في وقت سريع.

خلطة معجزة لشد الوجه وإزالة التجاعيد وتمنحك تبييض فوري للبشرة

ومن أشهر هذه الوصفات وصفة الشوفان المطحون والزبادي لشد البشرة، حيث أن الشوفان والزبادي يحتويان على الكثير من الفيتامينات الطبيعية والمغذيات التي تعمل على إزالة التجاعيد ودعم صحة البشرة، حيث يمتص الشوفان الزيت الزائد الموجود على البشرة ويعمل على القضاء على حب الشباب كما يمتلك الكثير من مضادات الأكسدة والتي تعالج جفاف البشرة وتزيل الجلد الميت، كما أن الزبادي يعمل على تفتيح البشرة وإزالة الشوائب منها.

وصفة الشوفان المطحون والزبادي

يستطيع أي شخص أن يحضر ماسك الشوفان والزبادي في المنزل بطريقة بسيطة جداً حيث يعتبر ماسك الشوفان والزبادي من أشهر وصفات لشد البشرة.

لأن الزبادي يعمل على تفتيح البشرة ويحتوي على نسبة كبيرة من الزنك الذي له القدرة على إزالة الشوائب والبقع من البشرة،

كما يحسن الزبادي من مظهر المسام ويحتوي على حمض اللاكتيك.

أما الشوفان عبارة عن مقشر منزلي حيث يجب على الشخص الذي يستخدم هذا الماسك أن يفرك الماسك بصورة جيدة على الوجه،

حتى يزيل الشوفان كل الجلد الميت على البشرة كما أن الشوفان لديه خصائص مضادة للحساسية ويعمل كمضاد طبيعي أيضاً،

ويخفف من الحكة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص مثل الطفح الجلدي والقضاء الحشرات والاكزيما والحساسية الناتجة من حروق الشمس.

كيفية عمل ماسك الشوفان والزبادي

يمكن عمل ماسك الشوفان والزبادي بكل سهولة وذلك من خلال وضع نسبة من دقيق الشوفان ووضعها نسبة من الزبادي عليه.