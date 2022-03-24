اصنعي بنفسك فطيرة العشر دقائق بالطاسة بأقل التكاليف

تعتبر فطيرة العشر دقائق بالطاسة ، من أشهى الفطائر اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار لأنها تتميز بمذاقها الشهي وبقيمة غذائية عالية، كما أنها سهلة التحضير وغير مكلفة لذا يمكن إعدادها بكل سهولة وبساطة في المنزل كوجبة عشاء خفيفة ويمكن تقديمها مع حشوات مختلفة حسب الرغبة فيمكن حشوها بأنواع الجبن أو البسطرمة أو اللانشون، فهي فطيرة سهلة وبسيطة ومتنوعة الحشوة يمكن تقديمها كوجبة عشاء لذيذة أو يمكن تقديمها في الغداء كوجبة سريعة وبسيطة ولا تحتاج إلي الكثير من الوقت فالكثير من الأشخاص يرغبون في تحضير الوجبات السريعة، ومن خلال هذا المقال وبأبسط المكونات سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة العشر دقائق بالطاسة بطريقة سهلة جداً.

مكونات عمل فطيرة العشر دقائق بالطاسة

تتكون هذه الفطيرة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب سائل.

للحشوة

جبنة فيتا.

شرائح بسطرمة.

شرائح جبنة شيدر .

يمكن تغيير الحشوات حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير فطيرة العشر دقائق بالطاسة بأقل التكاليف في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً نقوم بإعداد العجين نحضر وعاء كبير ويتم فيه نخل الدقيق والملح والبيكنج بودر بواسطة المنخل السلك ونقلبهم مع بعضهم البعض جيداً. ثم نضيف الزيت ونقلبهم جيداً بأطراف الأصابع حتى يمتص الدقيق الزيت تماماً، ثم يضاف الحليب تدريجياً مع التقليب والعجن إلي أن تصبح العجينة متماسكة وطرية جداً. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجينة إلي نصفين متساويين في الحجم ونشكلهم على شكل كور ونضعهم في وعاء مدهون بقليل من الزيت. ثم يغطى الوعاء بكيس بلاستيك ويترك العجين لكي يرتاح جيداً لمدة خمس دقائق حتى يسهل فرده أثناء الفرد. نرش القليل من الدقيق على ورقة الزبدة ونفرد العجينة باستخدام النشابة الخشبية بسمك رقيق. ثم تدهن بالجبنة الفيتا ثم نضيف عليها شرائح البسطرمة ثم نقوم بإضافة شرائح الجبنة الشيدر. ثم نفرد الطبقة الأخرى من العجينة مع ملاحظة أن تكون نفس حجم الفطيرة الأولى، ثم نضعها فوق الحشوة ثم نغلقها من الجوانب ونضغط علي الأطراف جيداً.

طريقة التسوية

نقوم بدهن طاسة أو مقلاة غير لاصقة بقليل من الزيت النباتي ونتركها حتى تسخن تماماً ثم نضع الفطيرة في الطاسة مع تهدئة النار ونتركها حتى تنضج وتصبح لونها ذهبياً من الأسفل. نقوم بدهن سطح الفطيرة بالزيت ثم نقلبها على الوجه ونغطيها ونتركها حتى تنضج وتتحمر من الجانب الثاني. ثم ترفع الفطيرة من على النار وتقطع وتقدم ساخنة بجانب الكاتشب أو المايونيز بألف هنا وشفاء.

طريقة عمل فطيرة اللحم

في وعاء كبير نقوم بإضافة 2 كوب من الدقيق ورشة من الملح ونقلب المكونات، ثم نضيف إلي الخليط كوب من الزبدة. ثم نخلط المكونات جيداً، ثم نضع في وعاء آخر حبة من البيض ثم نضيف إليه ملعقة من الخل الأبيض ونمزج المكونات بشكل جيد. نضيف خليط البيض إلي خليط الدقيق ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة. ثم تقسم العجينة إلي نصفين متساويين، ثم نترك العجين في وعاء مع مراعاة تغطيته لكي يرتاح لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نحضر خليط الحشوة نضع مقلاة على النار نضيف إليها القليل من الزيت ونتركها حتي تسخن. ثم نضيف إليها حبة من البصل المفروم ونقلب البصل حتي يذبل. نضيف نصف كيلو من اللحم المفروم ونقلب المكونات حتي تتجانس ويتغير لون اللحم، ثم نضيف إليه البهارات الملح والفلفل الأسود والبابريكا والشطة المقدار حسب الرغبة. نقلب المكونات حتي تتجانس ثم نطفئ النار ونترك الخليط حتي يبرد، ثم نقوم بفرد كل جزء من العجين على شكل دائرة بسمك متوسط. ثم نضع الجزء الأول من العجين في صينية بنفس حجم العجينة ثم نضع فوق العجين خليط الحشوة في المنتصف بعيداً عن الأطراف. ثم تغطى الحشوة بالجزء الآخر من العجين، ثم نضغط على الأطراف جيداً حتي تلتصق ببعضها جيداً. ندهن وجه الفطيرة بصفار البيض والفانيليا ثم ترش بالسمسم وحبة البركة. ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تترك داخل الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي تأخذ حوالي 30 دقيقة داخل الفرن. نخرجها من الفرن، ثم تقدم ساخنة بألف هنا وشفا.

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