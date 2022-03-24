نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيز كيك المانجو بأسهل طريقة على البارد في المقال التالي
تشيز كيك المانجو البارد من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها بدون فرن، وهي حلوى مكونة من طبقات من البسكويت المطحون والجبن الكريمي وتزين بطبقة من جيلي الفواكه وقطع الفاكهة على حسب الذوق، ويمكننا عمل التشيز كيك في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائه بأسعار غالية مبالغ فيها، ويتم البحث عن وصفات لعمل حلويات باردة مع اقتراب حلول فصل الصيف لتقليل الشعور بالحر وخاصة في شهر رمضان المبارك، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك المانجو البارد بدون فرن على طريقة آية حبيب.
مكونات تشيز كيك المانجو
سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل تشيز كيك المانجو، وهي كما يلي:-
طبقة البسكويت
- 4 عبوة بسكويت سادة (170 جرام).
- 6 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.
الطبقة الثانية
- 4 مانجو متوسطة مقطعة.
- 2 علبة جبنة كريمي(500 جرام).
- نصف كوب سكر.
- 2 ظرف بودرة جيلاتين (14 جرام).
- نصف كوب ماء.
- كوب وثلث كريمة خفق سائلة (300 جرام).
طبقة جيلي المانجو
- كوب من بيوريه المانجو.
- ملعقة صغيرة ممسوحة جيلاتين.
- ربع كوب ماء.
طريقة التحضير
- أولاً نقوم بتجهيز صينية قابلة للفتح مقاس 22 سم وندهنها بالزبدة ونغلفها بورق الزبدة من القاع والجوانب.
- لتحضير طبقة البسكويت: نطحن البسكويت ثم نزود الزبدة المذابة ونطحن مرة ثانية.
- نضع البسكويت المطحون في قاع الصينية ونضغط عليها ثم نضعها في الثلاجة.
- ثم نخفق المانجو المقطعة في الكبة أو الخلاط ونحتفظ بكوب من بيوريه المانجو.
- نضيف على المانجو المتبقية في الخلاط نصف كوب سكر وكوب وثلث من كريمة الخفق السائلة ونصف كيلو من الجبنة الكريمي.
- ثم نضيف الجيلاتين المذاب في نصف كوب ماء، ونخفق المكونات مع بعضها حتى تمتزج تماماً.
- ثم نضع الخليط في فوق طبقة البسكويت وندخلها الثلاجة حتى تتماسك.
- لتحضير طبقة جيلي المانجو: نذوب ملعقة صغيرة ممسوحة من الجيلاتين في ربع كوب ماء ثم نضيف كوب بيوريه المانجو مع التقليب.
- ثم نضع جيلي المانجو فوق صينية التشيز كيك، وندخلها الثلاجة حتى تتماسك.
- تزين الصينية بمكعبات المانجو وقطع الفراولة على حسب الذوق، ثم تقدم بألف صحة وعافية.
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