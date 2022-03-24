تشيز كيك المانجو بأسهل طريقة على البارد

تشيز كيك المانجو البارد من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها بدون فرن، وهي حلوى مكونة من طبقات من البسكويت المطحون والجبن الكريمي وتزين بطبقة من جيلي الفواكه وقطع الفاكهة على حسب الذوق، ويمكننا عمل التشيز كيك في المنزل بكل سهولة بدلاً من شرائه بأسعار غالية مبالغ فيها، ويتم البحث عن وصفات لعمل حلويات باردة مع اقتراب حلول فصل الصيف لتقليل الشعور بالحر وخاصة في شهر رمضان المبارك، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل تشيز كيك المانجو البارد بدون فرن على طريقة آية حبيب.

مكونات تشيز كيك المانجو

سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل تشيز كيك المانجو، وهي كما يلي:-

طبقة البسكويت

4 عبوة بسكويت سادة (170 جرام).

6 ملعقة كبيرة زبدة مذابة.

الطبقة الثانية

4 مانجو متوسطة مقطعة.

2 علبة جبنة كريمي(500 جرام).

نصف كوب سكر.

2 ظرف بودرة جيلاتين (14 جرام).

نصف كوب ماء.

كوب وثلث كريمة خفق سائلة (300 جرام).

طبقة جيلي المانجو

كوب من بيوريه المانجو.

ملعقة صغيرة ممسوحة جيلاتين.

ربع كوب ماء.

طريقة التحضير