ضاع عمرك وانتي تشتري الزبدة بكيلو حليب أعملي 2 كيلو زبدة فلاحي أحلي وأوفر من الجاهزة

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عطريقة عمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب من أسهل الطرق التي من الممكن أن تتم من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة من المنزل تساعد في الحصول على نوع الزبد الفلاحي التي من الممكن أن تدخل في عمل الكثير من لوصفات المتميزة، والتي من السهل الحصول عليها وعملها بأقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المكونات الأساسية لهذا المكون الدهني المفيد مع بيان الطريقة التي يكون من السهل على ربات البيوت أن تتبعنها وتكون سهلة لعمل أفضل نوع من الزبد الفلاحي الطبيعي
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب
نتعرف على الطريقة التي من خلالها من الممكن عمل الزبدة الفلاحي بكيلو حليب فقط مع المكونات التي تساعد في استخراج الزبد بكل سهولة، ومن خلال الزبد الفلاحي من الممكن أن يتم طهي أفضل الوصفات من المأكولات المتميزة، ومن الممكن أن يتم عمل المعجنات بأفضل طعم من خلال استعمال الزبد الفلاحي والاستغناء تماما عن أي مكون زبد غير طبيعي حيث تحتوي على كم من الدهون المهدرجة مضر لصحة الإنسان حال إدخاله في الأطعمة.
مكونات لطريقة عمل الزبدة الفلاحي
من أهم مكونات عمل الزبدة الفلاحي ما يلي في النقاط القادمة:
- كيلو من مكون الحليب.
- مكعبات الثلج.
- زجاجتان فارغتان.
- وعاء ملائم.
- علبة مناسبة.
طريقة عمل الزبدة الفلاحي
من الممكن أن يتم عملالزبد الفلاحي بخطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال ما يلي:
- الخطوة الأولى تكون باستعمال مكون الحليب ووضعه بزجاجتين.
- أحكمي غلق زجاجتي الحليب ومن ثم يتم تركهما تماما.
- يتم وضع الحليب بعد أن قطع تماما في وعاء يكون ملائم ويتم وضع الثلج.
- عليك الآن متابعة التقليب المستمر للحليب مع الثلج وذلك ما يساعد في سرعة انفصال مكون الزبد عن الحليب، وتعتبر تلك الطريقة مثالية وسريعة للحصول على الزبد بأسرع وقت وبطريقة بسيطة.
- عليك الآن تصفية الزبد تماما وتشكيلها في كرات ووضعها في عبوة تكون محكمة الغلق، ومن الممكن بعد ذلك إدخالها في العديد من الوصفات المطبخية، وتعد من أفضل أنواع المكونات الدهنية المفيدة.
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