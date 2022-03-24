نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيك بوسطن الشهير بأسهل طريقة وألذ طعم في المقال التالي

يعتبر كيك بوسطن من ألذ وصفات الكيك المميزة بشكلها ومذاقها الطيب، وهي كيكة فانيليا مغطاة بطبقة من الكاسترد والشوكولاتة اللذيذة، ويمكننا عمل الكيكة بكل سهولة في المنزل فطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، ودائماً تبحث الأمهات عن وصفات جديدة لعمل الكيك حيث يعتبر من أكثر أنواع الحلويات المفضلة للأطفال، كما أنه يتميز بقيمة غذائية عالية بفضل محتواه من البيض والحليب وهما من أهم المواد الغذائية المفيدة لنمو الأطفال، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيك بوسطن الشهير على طريقة آية حبيب. مكونات كيك بوسطن كوب ونصف من الدقيق (188جرام).

3 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب ونصف من السكر (300 جرام).

كوب إلا ربع من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح. طبقة الكاسترد (بيستيري كريم)

2 كوب من الحليب.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

4 صفار بيض بحرارة الغرفة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من السكر. طبقة جناش الشوكولاتة كوب من قطع الشوكولاتة.

نصف كوب من كريمة الخفق أو القشطة. طريقة التحضير أولاً نضع الزبدة والزيت النباتي في الحليب ثم نرفع الخليط على نار هادئة حتي تذوب الزبدة ونحصل على خليط دافئ. في إناء عميق نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربي على سرعة عالية حتى يفتح لونه ويصبح كريمي. بعد ذلك نضيف الحليب الدافئ السابق بالتدريج ونخفق على سرعة هادئة حتي يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة خليط الدقيق والملح والبيكنج بودر بالتدريج ونخفق على سرعة هادئة حتي نحصل على قوام ناعم وكريمي. نصب الخليط في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بورق الخبز وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة. نختبر النضج بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام نضج الكيك. عند تمام النضج نخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد. لتحضير كريمة الكاسترد: نضع الحليب والنشا والسكر والبيض والفانيليا في إناء عميق ونقلب جيداً ثم نرفع الخليط على النار ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نطفئ النار ثم نضيف الزبدة ونقلب جيداً ثم نضيف كريمة الكاسترد على الكيك البارد ويترك ليبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة. ثم ندخل الكيكة الثلاجة لتتماسك طبقة الكريمة. لتحضير جناش الشيكولاتة: نضع قطع الشوكولاتة وكريمة الخفق السائلة على نار هادئة حتي تذوب الشوكولاتة تماماً. نضيف جناش الشوكولاتة على الكيك وندخلها الثلاجة مرة ثانية حتى تتماسك، وتصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة كيك بوسطن الشهير بأسهل طريقة وألذ طعم - ثقفني

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